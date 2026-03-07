¿Nueva relación? Shakira estaría conociendo a un misterioso hombre Aunque la identidad del acompañante se ha mantenido bajo un estricto silencio, las especulaciones sobre este "misterioso hombre" han encendido las redes sociales. + Seguir en







Se filtraron rumores de un posible nuevo romance de Shakira Redes sociales

Shakira habría decidido no tener una "pareja oficial" para evitar las responsabilidades de una relación tradicional tras su ruptura en 2022.

Una relación de "acuerdo entre adultos" sin intención de formalizar, basada en la libertad y la complicidad.

Su nuevo amor sería un empresario de alto perfil, sin hijos, con un patrimonio económico superior al de la cantante.

Se describe a la cantante como "muy contenta" y dejándose consentir en esta etapa de soltería con compañía. En marzo de 2026, el foco de la prensa internacional se ha posado nuevamente sobre la vida privada de Shakira, tras meses de relativa calma mediática. Diversos reportes sugieren que la cantante barranquillera podría estar iniciando un nuevo capítulo sentimental, luego de ser captada en situaciones que alimentan los rumores sobre un posible romance.

Tras el éxito arrollador de sus últimos proyectos musicales y una etapa de introspección enfocada en sus hijos, Shakira parece estar lista para abrirse nuevamente al amor. Las imágenes que circulan, aunque borrosas, muestran una complicidad que no ha pasado inadvertida para los paparazzi que la siguen.

Cuál sería la relación que estaría comenzando Shakira Shakira Shakira se mostró en la Semana de la Música Latina de Billboard con vestido de cuero y botas hasta las rodillas Redes Sociales A casi cuatro años de su mediática separación de Gerard Piqué, Shakira parece estar explorando una nueva etapa afectiva bajo sus propios términos.

Según información revelada por la periodista Adri Toval el pasado 2 de marzo, la cantante colombiana estaría vinculada sentimentalmente con un exitoso empresario cuya fortuna superaría a la de la propia artista. No obstante, este vínculo no respondería a los parámetros de un noviazgo convencional; según fuentes cercanas, ambos habrían pactado una relación sin compromisos formales ni etiquetas oficiales, permitiéndole a la cantante disfrutar de su "libertad emocional" sin las presiones de una pareja estable.

El perfil del misterioso caballero indica que es un hombre sin hijos, de una edad contemporánea a la de la barranquillera y con un perfil empresarial de altísimo nivel. Aunque su identidad se mantiene protegida por respeto a la privacidad, la fuente asegura que Shakira se siente "consentida y atendida" en este intercambio de encuentros íntimos y charlas constantes.

Este bienestar personal coincide con un momento de gran efervescencia profesional, ya que la artista se encuentra en pleno proceso de grabación de un nuevo material discográfico y planificando una gira global, lo que confirma que su carrera musical está lejos de una pausa y que este nuevo romance funciona como un complemento liberador a su apretada agenda.