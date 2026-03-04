Es streamer y compartirá equipo con un ex River y Selección argentina en una liga regional en 2026

Facu Navajas , creador de contenido fue anunciado como refuerzo del club Riberas del Paraná , donde también jugarán figuras con recorrido profesional como Leonel Vangioni y Mauricio Sperduti .

El equipo sumó también a Mauricio Sperduti , con pasado en Newell’s y experiencia en Europa.

El conjunto de Villa Constitución decidió apostar fuerte para la próxima temporada de la Liga Regional del Sud y armó un plantel que mezcla futbolistas con pasado en la elite del fútbol argentino, jugadores del ámbito local y perfiles mediáticos vinculados al mundo digital.

La presencia de Navajas junto a nombres con trayectoria internacional refleja una tendencia cada vez más visible en el fútbol regional: proyectos que combinan espectáculo, redes sociales y experiencia profesional para atraer público y potenciar la competencia.

Detrás del apodo Facu Navajas está Facundo Ezequiel Sánchez , creador de contenido que en los últimos años logró gran visibilidad en redes sociales mientras mantenía su vínculo con el fútbol competitivo. Aunque su popularidad creció en el mundo digital, su relación con la pelota comenzó mucho antes. El mediocampista realizó inferiores en clubes como Boca Juniors, Argentinos Juniors, All Boys y Chacarita , donde llegó a competir hasta la cuarta división.

En los últimos años también participó en torneos vinculados al fenómeno del fútbol digital. Se consagró campeón de la Copa Potrero , certamen impulsado por Sergio Agüero , y formó parte de la Kings World Cup Nations , el torneo internacional organizado dentro del universo de la Kings League.

En ese contexto ya había coincidido con Leonel Vangioni, con quien ahora volverá a compartir equipo en el fútbol regional. El lateral surgido de Riberas regresa al club tras una extensa carrera que incluyó pasos por Newell’s, River Plate, AC Milan y Quilmes, además de participaciones con la Selección argentina.

Embed #regional ♬ sonido original - Juanba Ascierto @juanbaascierto Leonel “Piri” Vangioni se puso por primera vez la camiseta de Riberas del Paraná en su vuelta ⚪️ En las Dos Avenidas, el “Piri” junto a ex compañeros, influencers y amigos, disputaron un partido exhibición para todo el público presente. #futbol⚽️

El plantel también contará con la experiencia de Mauricio Sperduti, extremo recordado por su etapa en Newell’s y por su paso por Palermo de Italia, donde coincidió con Paulo Dybala. Con estos nombres, el equipo buscará consolidarse como uno de los grandes protagonistas del torneo regional en 2026.