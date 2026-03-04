4 de marzo de 2026 Inicio
Es streamer y compartirá equipo con un ex River y Selección argentina en una liga regional en 2026

Un club del interior sorprendió con incorporaciones que mezclan trayectoria profesional, fútbol regional y figuras del mundo digital.

Por
Leonel Vangioni vuelve al club donde inició su carrera tras su paso por River y Europa.
Leonel Vangioni vuelve al club donde inició su carrera tras su paso por River y Europa.@futboldelsud (IG)

  • Leonel Vangioni, ex River y Selección argentina, volverá a jugar en el club donde inició su carrera.

  • El equipo sumó también a Mauricio Sperduti, con pasado en Newell’s y experiencia en Europa.

  • El streamer Facu Navajas será compañero de ambos en la Liga Regional del Sud.

  • El club Riberas del Paraná busca ser protagonista de la temporada 2026.

Facu Navajas, creador de contenido fue anunciado como refuerzo del club Riberas del Paraná, donde también jugarán figuras con recorrido profesional como Leonel Vangioni y Mauricio Sperduti.

El Chacho Coudet fue presentado como nuevo DT de River.
Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Tengo mi carácter. No vine a un cumpleaños"

El conjunto de Villa Constitución decidió apostar fuerte para la próxima temporada de la Liga Regional del Sud y armó un plantel que mezcla futbolistas con pasado en la elite del fútbol argentino, jugadores del ámbito local y perfiles mediáticos vinculados al mundo digital.

La presencia de Navajas junto a nombres con trayectoria internacional refleja una tendencia cada vez más visible en el fútbol regional: proyectos que combinan espectáculo, redes sociales y experiencia profesional para atraer público y potenciar la competencia.

Quién es Facu Navajas, el streamer que juega con Leonel Vangioni en un equipo regional

Detrás del apodo Facu Navajas está Facundo Ezequiel Sánchez, creador de contenido que en los últimos años logró gran visibilidad en redes sociales mientras mantenía su vínculo con el fútbol competitivo. Aunque su popularidad creció en el mundo digital, su relación con la pelota comenzó mucho antes. El mediocampista realizó inferiores en clubes como Boca Juniors, Argentinos Juniors, All Boys y Chacarita, donde llegó a competir hasta la cuarta división.

En los últimos años también participó en torneos vinculados al fenómeno del fútbol digital. Se consagró campeón de la Copa Potrero, certamen impulsado por Sergio Agüero, y formó parte de la Kings World Cup Nations, el torneo internacional organizado dentro del universo de la Kings League.

En ese contexto ya había coincidido con Leonel Vangioni, con quien ahora volverá a compartir equipo en el fútbol regional. El lateral surgido de Riberas regresa al club tras una extensa carrera que incluyó pasos por Newell’s, River Plate, AC Milan y Quilmes, además de participaciones con la Selección argentina.

@juanbaascierto Leonel “Piri” Vangioni se puso por primera vez la camiseta de Riberas del Paraná en su vuelta ⚪️ En las Dos Avenidas, el “Piri” junto a ex compañeros, influencers y amigos, disputaron un partido exhibición para todo el público presente. #futbol⚽️ #regional ♬ sonido original - Juanba Ascierto

El plantel también contará con la experiencia de Mauricio Sperduti, extremo recordado por su etapa en Newell’s y por su paso por Palermo de Italia, donde coincidió con Paulo Dybala. Con estos nombres, el equipo buscará consolidarse como uno de los grandes protagonistas del torneo regional en 2026.

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

Qué fue de la vida de María Rosa Yorio, ex esposa de Charly García y madre de su único hijo

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

