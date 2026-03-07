Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Para preservar el mecanismo de la freidora de aire y evitar limpiezas demasiado engorrosas, estos son los alimentos que conviene evitar.

Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

En pocos años, la freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más populares en las cocinas. La posibilidad de cocinar distintos alimentos rápido y con poco o nada de aceite inaugura infinitas posibilidades y combinaciones de alimentos pero en menos tiempo.

Sin embargo, pese a la versatilidad de la air fryer, hay ciertos ingredientes y preparaciones que no se adaptan bien a este sistema de cocción, que cocina con aire caliente, que circula a alta velocidad. Especialistas en cocina y usuarios habituales coinciden en que algunos alimentos pueden cocinarse de forma incorrecta, generar residuos difíciles de limpiar o incluso afectar el funcionamiento del equipo.

Las freidoras de aire cocinan rápidamente el exterior de los alimentos. En cortes gruesos de carne, esto puede provocar que la parte de afuera se queme antes de que el interior del alimento alcance el punto deseado. Algo similar puede ocurrir con algunas hamburguesas, especialmente las más gruesas.

Aunque algunos usuarios intentan hacerlos en la air fryer, no es una práctica recomendable. Los granos de maíz explotan durante la cocción y pueden quedar atrapados dentro del aparato. En redes sociales incluso se difundieron casos en los que el mecanismo de la freidora de aire se bloqueó por este motivo.

Papas fritas con pimentón ahumado en freidora de aire Freepik

3. Arroz crudo

La cocción del arroz requiere una combinación precisa de agua y calor constante. Muchas freidoras de aire no alcanzan la potencia necesaria para lograr esa cocción de forma uniforme, por lo que el resultado suele ser irregular.

4. Preparaciones con rebozado líquido

Recetas como la tempura, típica fritura japonesa, necesitan un choque térmico con aceite muy caliente para que el rebozado se adhiera y se vuelva crocante. En la freidora de aire, la mezcla líquida suele escurrirse antes de cocinarse correctamente.

5. Panceta

La panceta libera grandes cantidades de grasa durante la cocción. Ese exceso puede acumularse dentro del aparato, generar humo y afectar el funcionamiento del equipo con el uso repetido. Preferible usarla para los platos en los que se convierte en estrella: verduras, congelados, preparaciones con huevo.