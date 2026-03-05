5 de marzo de 2026 Inicio
¿Se juega la Finalissima entre Argentina - España? La fuerte postura de la UEFA

El choque entre la Albiceleste y la Roja está previsto que se dispute el próximo 27 de marzo en Qatar, en el estadio Lusail. La guerra en Medio Oriente pone en suspenso la definición y hasta se habla de una mudanza a Miami.

La Selección argentina ganó el título en la edición de 2022 frente a Italia en Wembley

Ante el conflicto bélico en Medio Oriente, este jueves habrá una reunión entre las autoridades de FIFA, Conmebol y la UEFA para definir la sede de la Finalissima, en la que la Selección argentina y España deberían jugarse el 27 de marzo, pero las autoridades europeas ya tienen definida su postura.

Leonel Vangioni vuelve al club donde inició su carrera tras su paso por River y Europa.
Es streamer y compartirá equipo con un ex River y Selección argentina en una liga regional en 2026

En principio, la sede pactada es Qatar, más precisamente en el estadio Lusail, donde Argentina se consagró campeón en el Mundial 2022, pero producto de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, las autoridades cataríes suspendieron hasta nuevo aviso todo tipo de actividad deportiva en el territorio.

En ese punto, desde Europa indicaron que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el “enorme esfuerzo” que están haciendo para que “el partido sea un éxito”, apuntaron fuentes del máximo organismo del fútbol europeo.

Al mismo tiempo, la UEFA dejó en claro que “no se está considerando ninguna sede alternativa” y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

Argentina y España se enfrentarán en la Finalissima 2025.

Las sedes que rumorea para disputarse la Finalissima 2026

Más allá de que desde la UEFA mantiene la postura de no cambiar la sede, surgieron otras opciones para que se dispute la Finalissima 2026 entre Argentina y España. Hasta el momento, son cuatro y cada una de ellas con su peso: Wembley, Nueva Jersey, Miami y Roma.

En cuestión, el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, aparece como una opción viable, al igual que el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se llevará a cabo la final justamente de la Copa del Mundo que iniciará el próximo 11 de junio. En este caso, sería territorio neutral.

Otras opciones europeas y la primera de ellas es el mítico Estadio Wembley, de Inglaterra, mismo lugar donde la Selección Albiceleste se consagró campeona en la misma competencia del 2022 frente a Italia. Por último, también se mencionó a Roma, y que se dispute en el Estadio Olímpico de dicha ciudad.

Qatar suspendió todo el fútbol en el país

Este domingo Qatar anunció la suspensión de toda actividad deportiva en el país producto a la creciente violencia regional en Medio Oriente producto del ataque de Estados Unidos e Israel. Frente a este panorama, la Finalissima, en la que debe enfrentar a la Selección argentina y España quedó en duda.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Asociación de Fútbol de Qatar anunciaron “el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso”.

“Las fechas de reanudación se anunciarán posteriormente a través de los canales oficiales de la AFC. Rogamos a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y le conceda seguridad y protección continuas”, agregaron.

Si bien aún no hubo un anuncio oficial sobre la cancelación o traslado del encuentro, las federaciones involucradas ya analizan alternativas ante la posibilidad de que no se pueda garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

