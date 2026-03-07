IR A
Esta película de Liam Neeson combina suspenso con acción y te dejará sin palabras: cómo encontrarla en Netflix

Con un clima oscuro y una tensión que va en aumento, esta historia de Netflix Argentina protagonizada por Liam Neeson explora los límites de la moral y la violencia. Ideal para quienes disfrutan del suspenso.

La película mezcla acción intensa con momentos de pura tensión, aprovechando el escenario helado para generar una sensación constante de fragilidad. 

En el catálogo de Netflix Argentina hay oculta una película con Liam Neeson que se aleja del héroe clásico y se mete en un terreno mucho más áspero. No es una historia liviana ni cómoda, ya que desde el arranque propone tensión, peligro y decisiones tomadas al límite. De todas formas, si te gusta el suspenso, la vas a disfrutar.

Se trata de Riesgo bajo cero, un thriller que combina acción y misterio en un escenario extremo donde cada error puede costar caro. Con un ritmo que no afloja y situaciones que se vuelven cada vez más peligrosas, mantiene la presión alta durante toda la película.

Sinopsis de Riesgo bajo cero, la película tendencia de Netflix

La producción sigue a un camionero experimentado que acepta un trabajo tan urgente como peligroso: transportar una carga pesada por rutas congeladas para rescatar a un grupo de mineros atrapados tras un derrumbe.

Lo que parecía una misión contrarreloj pronto se convierte en una carrera desesperada contra el clima, el hielo y el tiempo que juega en contra.

El personaje de Liam Neeson no es un superhéroe invencible, sino un hombre común con un pasado a cuestas que debe mantener la cabeza fría en medio del caos.

Junto a su equipo, enfrenta caminos que se quiebran, tormentas implacables y situaciones límite donde cualquier error puede ser fatal. A medida que avanzan los kilómetros, también crece la sospecha de que el mayor peligro no siempre está en la ruta.

No se trata solo de sobrevivir al frío extremo, sino de sostener la esperanza cuando todo parece derrumbarse. Es un thriller directo, ideal para quienes disfrutan de historias de rescate cargadas de adrenalina y presión constante.

riesgo bajo cero

Tráiler de Riesgo bajo cero

Embed - RIESGO BAJO CERO - Trailer Español Latino 2021

Reparto de Riesgo bajo cero

  • Liam Neeson - Mike McCann.
  • Laurence Fishburne - Jim Goldenrod.
  • Benjamin Walker - Varnay.
  • Amber Midthunder - Tantoo.
  • Marcus Thomas - Gurty.
  • Matt McCoy - Sickle.
