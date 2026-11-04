Quién es Antonella Silguero, la pareja con la que Hernán Crespo tendrá otro hijo La familia crece con la llegada de una niña, quien será la primera hija de la emprendedora. La noticia fue celebrada con una ecografía compartida en redes. Agregar C5N en









Hasta el momento no trascendió la fecha estimada de parto. Redes sociales

Hernán Crespo será padre por cuarta vez a los 51 años. El exdelantero de la Selección Argentina y actual director técnico anunció junto a Antonella Silguero, de 33, que esperan una niña. La noticia se difundió en la noche del martes a través de una publicación que realizaron juntos en Instagram, con imágenes de una sesión de fotos y de la primera ecografía.

Para Silguero será su primera maternidad. Crespo, en cambio, ya tiene tres hijas llamadas Nicole, Sofía y Martina, fruto de su matrimonio con la modelo italiana Alessia Rossi, de quien se separó en 2019 después de más de 17 años de relación.

"El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos", escribió ella junto a un carrusel de fotos. La respuesta del entrenador no tardó en llegar. "Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida", expresó, y el posteo se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones. Hasta el momento no trascendió la fecha estimada de parto, aunque la pareja ya empezó a preparar la llegada de la bebé.

Redes sociales Quién es Antonella Silguero, pareja de Hernán Crespo Antonella Silguero tiene 33 años y mantiene un perfil bajo frente a los medios. Antes de acompañar a Crespo en sus destinos profesionales, desarrollaba su propio emprendimiento vinculado a la indumentaria y la moda. Es fanática de viajar y su cuenta de Instagram, con 8.702 seguidores y 43 publicaciones, repasa los lugares que visitó junto a amigas y a su novio, desde las Maldivas hasta Londres, Nueva York, París e Islas Mujeres.

Según trascendió, su relación con el exfutbolista comenzó el 30 de octubre de 2021, aunque ambos eligieron la discreción y el vínculo se conoció públicamente a fines de 2022, cuando él trabajaba como entrenador en Medio Oriente. En mayo de ese año, ella subió una foto a Instagram y él comentó "Hermosa, mi novia". En septiembre, para su cumpleaños número 29, volvió a dedicarle palabras de amor en la misma red.

Redes sociales En octubre de 2024, durante unas vacaciones en Seychelles, Crespo le propuso matrimonio. Se arrodilló en la playa, la sorprendió con un anillo de lujo y celebraron con una cena al atardecer. Mantuvieron la noticia en silencio hasta octubre de 2025, cuando ella la confirmó con un mensaje que decía "Un año de mi día tan soñado. Sí quiero Seychelles, 10/10/2024". Hasta ahora se desconoce si pasaron por el Registro Civil. Durante estos años la pareja vivió en Qatar, mientras Crespo dirigía al Al Duhail SC, y celebraron juntos el título en la liga local en 2024. En julio de este año comenzaron una nueva etapa en México, luego de que él asumiera como director técnico del Atlas Fútbol Club de Guadalajara.