7 de noviembre de 2026 Inicio
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La FIFA ratificó la sanción a Leandro Paredes y redujo la de Nahuel Molina: la AFA acudirá al TAS

Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de la FIFA por los incidentes en la final del Mundial 2026, la AFA confirmó que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte para intentar revertir el duro castigo al volante central y las multas contra la institución.

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Leandro Paredes tira al piso al jugador español Gavi

Leandro Paredes tira al piso al jugador español Gavi, tras la final del Mundial entre España y Argentina.

Yuki Iwamura - AP

La Cámara de Apelaciones de la FIFA emitió una resolución parcial tras los reclamos presentados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a raíz de los expedientes abiertos por la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. El organismo rector redujo la suspensión del defensor Nahuel Molina de siete a cuatro partidos y disminuyó su multa de u$s90.000 a u$s60.000. Sin embargo, la entidad mantuvo firme la sanción de diez partidos de inhabilitación y u$s90.000 de multa aplicada a Leandro Paredes.

Paredes habló sobre su sanción.
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Asimismo, el dictamen ratificó las sanciones económicas impuestas a la AFA por cánticos discriminatorios, racistas y homofóbicos registrados durante el certamen en los partidos ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. La multa total determinada por la Comisión Disciplinaria asciende a u$s321.000, fijando además que u$s100.000 de ese monto sean destinados a un plan de lucha contra la discriminación.

Ante este escenario, la conducción de la AFA confirmó que profundizará la estrategia legal y se presentará ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Para formalizar la apelación internacional, la casa madre del fútbol argentino solicitará los fundamentos por escrito de la Cámara de Apelaciones, sosteniendo que posee argumentos de hecho y de derecho suficientes para respaldar su postura.

Por último, cabe destacar que los castigos son aplicables únicamente a compromisos de selecciones nacionales. Tras una gestión previa obtenida por la AFA, la FIFA autorizó que las fechas de suspensión puedan purgarse tanto en partidos amistosos de categoría A como en encuentros oficiales de Conmebol. De esta forma, el cuerpo técnico de la Selección podrá ir descontando las jornadas de inhabilitación en los próximos compromisos internacionales.

Nahuel Molina es parado por Rodri, tras la final de la Copa del Mundo.

Nahuel Molina es parado por Rodri, tras la final de la Copa del Mundo.

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