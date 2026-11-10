Arranca la era post Messi: la Selección argentina tendrá su primer entrenamiento de cara a los amistosos El combinado albiceleste disputará dos partidos ante Uruguay y Costa Rica en La Bombonera y en Córdoba, el viernes 13 y el martes 17, respectivamente. Todavía hay entradas disponibles. Por Agregar C5N en









El primer partido será el viernes 13 frente a Uruguay en La Bombonera.

La Selección argentina tendrá este martes con los primeros entrenamientos en la era post Lionel Messi, pensando en lo que será los dos amistosos programados en el país en la doble fecha FIFA.

La Albiceleste jugará este viernes 13 de noviembre contra Uruguay, desde las 20 en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Mientras que el segundo enfrentamiento será el martes 17 ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el inicio de la semana, comenzaron con la llegada de los 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni, pero sin ningún tipo de acción programada. Este martes, será el primer entrenamiento cerrado, a partir de las 10, en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

El miércoles será el segundo entrenamiento pactado para la tarde con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados. Por la tarde del jueves se realizarán las últimas actividades, a puertas cerradas, y si bien aún no tiene horario, se espera que ese mismo día Scaloni brinde la conferencia de prensa habitual.

Estos dos cotejos será los últimos del año que el combinado nacional realizará en el suelo argentino, luego de un año lleno de emociones en el que llegó a una nueva final de la Copa del Mundo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que perdió por 1-0 ante España, con un gol de Ferran Torres.