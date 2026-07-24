Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming El conjunto de Núñez inicia su camino en el torneo local luego de la cita mundialista. Por Agregar C5N en









River y Barracas Central debutan en el Torneo Clausura 2026.

River iniciará su participación en el Torneo Clausura 2026 este sábado 25 de julio, recibiendo la visita de Barracas Central en el Estadio Más Monumental. El encuentro corresponde a la primera fecha de la Zona B del certamen local y marca el debut del equipo de Núñez en la competencia que arranca en la segunda mitad del año.

Luego de haber sufrido una eliminación temprana en la Copa Argentina y caer en la definición del campeonato anterior, el plantel dirigido por Eduardo Coudet llega a este compromiso con la necesidad de revertir la imagen negativa que dejó en las últimas semanas. Jugar de local en el inicio de la liga representa una oportunidad inmediata para el equipo de recuperar confianza frente a su público.

Matías Godoy escapa de la marca del debutante en River, Giovanni González. @clubaldosivi Cuándo juegan River y Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026 El debut oficial del Millonario en el torneo está confirmado para el sábado 25 de julio desde las 19:15 en el Más Monumental. Este será el primer partido de River como local en el nuevo semestre, en el marco de la fecha inaugural del campeonato.

El compromiso tendrá un condimento particular para el equipo visitante, ya que representará el debut oficial de Damián Ayude al frente de Barracas Central. Del lado local, River llega con la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en la tabla anual, certamen en el que actualmente ocupa la cuarta posición.

Marcelo Endelli/Getty Images Cómo ver River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026, por TV y streaming La transmisión en vivo para todo el país estará a cargo de la señal TNT Sports Premium, disponible dentro del abono complementario de fútbol. Los espectadores podrán seguir el partido a través del canal 124 de Flow, los canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV, o mediante las frecuencias 112 y 1018 de Telecentro.