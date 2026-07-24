24 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

El conjunto de Núñez inicia su camino en el torneo local luego de la cita mundialista.

Por
River y Barracas Central debutan en el Torneo Clausura 2026.

River y Barracas Central debutan en el Torneo Clausura 2026.

River iniciará su participación en el Torneo Clausura 2026 este sábado 25 de julio, recibiendo la visita de Barracas Central en el Estadio Más Monumental. El encuentro corresponde a la primera fecha de la Zona B del certamen local y marca el debut del equipo de Núñez en la competencia que arranca en la segunda mitad del año.

Será la primera vez que se enfrenten en Pompeya.
Te puede interesar:

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

Luego de haber sufrido una eliminación temprana en la Copa Argentina y caer en la definición del campeonato anterior, el plantel dirigido por Eduardo Coudet llega a este compromiso con la necesidad de revertir la imagen negativa que dejó en las últimas semanas. Jugar de local en el inicio de la liga representa una oportunidad inmediata para el equipo de recuperar confianza frente a su público.

Matías Godoy escapa de la marca del debutante en River, Giovanni González.

Matías Godoy escapa de la marca del debutante en River, Giovanni González.

Cuándo juegan River y Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026

El debut oficial del Millonario en el torneo está confirmado para el sábado 25 de julio desde las 19:15 en el Más Monumental. Este será el primer partido de River como local en el nuevo semestre, en el marco de la fecha inaugural del campeonato.

El compromiso tendrá un condimento particular para el equipo visitante, ya que representará el debut oficial de Damián Ayude al frente de Barracas Central. Del lado local, River llega con la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en la tabla anual, certamen en el que actualmente ocupa la cuarta posición.

Cómo ver River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026, por TV y streaming

La transmisión en vivo para todo el país estará a cargo de la señal TNT Sports Premium, disponible dentro del abono complementario de fútbol. Los espectadores podrán seguir el partido a través del canal 124 de Flow, los canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV, o mediante las frecuencias 112 y 1018 de Telecentro.

Para quienes prefieran seguir el encuentro desde dispositivos o computadoras, la transmisión también estará disponible en las plataformas de streaming de los principales operadores de cable, entre estas Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se cuente con el servicio premium de deportes contratado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River anunció un acuerdo millonario con Tigres de México.

River compró a Ángel Correa por la cifra récord de u$s15 millones

murio ceferino diaz, figura en el historico ascenso de olimpo

Murió Ceferino Díaz, figura en el histórico ascenso de Olimpo

Paredes, sobre las teorías conspirativas

Contundente: Paredes habló por primera vez sobre las teorías conspirativas de la Selección

Racing recibe a Gimnasia en la fecha 1.

Con la presentación de Racing, la primera fecha del Clausura sigue con cinco partidos

Ferrán Torres tras anotar el 1-0 de España en la final del Mundial 2026.

Denuncian a España por hacer trampa en el Mundial 2026: el escándalo que sacude a la FIFA

Paredes habló sobre su futuro en la Selección.

La terminante decisión de Paredes sobre su futuro en la Selección

Rating Cero

La empresaria, el futbolista y la actriz atraviesan una nueva disputa.

Crisis familiar: el enojo de los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López con Mauro Icardi y la China Suárez

El famoso ganador de Gran Hermano abandonó La casa de los gemelos.

Inesperada decisión: renunció un participante de un famoso reality con un explosivo descargo

Cata Gorostidi confesó lo peor que le pasó con Tinder

Cata Gorostidi confesó lo peor que le pasó con Tinder

El drama que sacude a la exparticipante de La Voz: Me lo agarraron a tiempo

El drama que sacude a la exparticipante de La Voz: "Me lo agarraron a tiempo"

Conmoción en Hollywood: murió la madre de Ben Affleck

Conmoción en Hollywood: murió la madre de Ben Affleck

Malas noticias para Rosalía.

Malas noticias para Rosalía: el pedido de Ángel de Brito que puede perjudicarla

últimas noticias

El Hospital de Gesell

Quién es la mujer investigada por la muerte de sus tres hijas en Villa Gesell

Hace 5 minutos
River y Barracas Central debutan en el Torneo Clausura 2026.

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

Hace 10 minutos
River anunció un acuerdo millonario con Tigres de México.

River compró a Ángel Correa por la cifra récord de u$s15 millones

Hace 10 minutos
La empresaria, el futbolista y la actriz atraviesan una nueva disputa.

Crisis familiar: el enojo de los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López con Mauro Icardi y la China Suárez

Hace 11 minutos
El famoso ganador de Gran Hermano abandonó La casa de los gemelos.

Inesperada decisión: renunció un participante de un famoso reality con un explosivo descargo

Hace 43 minutos