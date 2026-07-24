La Universidad Nacional del Delta distinguió a Nicolás Otamendi como personalidad destacada La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) galardonó al defensor de la Selección argentina por su exitosa trayectoria y su profundo arraigo en la región. Desde sus inicios en los clubes de barrio de Tigre y San Fernando hasta la gloria mundialista, los motivos de un reconocimiento a sus valores y su esfuerzo. Por Agregar C5N en









El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Delta (UNDelta) declaró al futbolista de la Selección argentina Nicolás Otamendi como Personalidad Destacada del Delta, en reconocimiento por su trayectoria deportiva, su pertenencia a la región y los valores humanos y formativos que representó a lo largo de su carrera.

El futbolista, oriundo de El Talar, se formó en los clubes de barrio de Tigre, como el Club AFUT y el Club Talar y de San Fernando como Villa Real y Barrio Nueva. Su carrera traza un recorrido que va del potrero local a los principales escenarios del deporte internacional. Su historia une a la región del Delta con los principales escenarios del deporte internacional y constituye una referencia cercana para las nuevas generaciones, al demostrar que, a partir del talento, el esfuerzo sostenido y el acompañamiento colectivo, es posible proyectarse desde el territorio hacia los más altos niveles de desempeño.

Tras sus primeros pasos en clubes de barrio, Otamendi se formó futbolísticamente en el Club Atlético Vélez Sarsfield y desarrolló una extensa trayectoria en instituciones de la Argentina y del exterior —entre ellas Porto, Valencia, Manchester City y Benfica— hasta su presente en River Plate. Como uno de los referentes de la Selección Argentina, obtuvo el Campeonato Mundial de 2022, el subcampeonato Mundial de 2026, las Copas América de 2021 y 2024 y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA de 2022.

Redes sociales (imagen optimizada por IA) La distinción otorgada se funda, además de sus logros deportivos, en el carácter ejemplar de su recorrido: su historia refleja la disciplina, la perseverancia, la responsabilidad, el compromiso y la capacidad de poner las capacidades individuales al servicio de objetivos colectivos.