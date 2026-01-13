Alerta en Boca: las cuatro figuras del Xeneize que se perderán el primer amistoso del año El Xeneize comenzará el 2026 con un encuentro frente a Millonarios de Colombia, en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador fallecido. Por + Seguir en







Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel, titulares este miércoles. @BocaJrsOficial

Boca Juniors enfrentará a Millonarios de Colombia, en el primer amistoso del año del Xeneize en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador que supo salir campeón en ambos clubes y dejó un recuerdo imborrable. Para este encuentro, el entrenador Claudio Úbeda no podrá contar con cuatro figuras del plantel.

En las últimas horas, el club de la Ribera confirmó que los jugadores Edinson Cavani, Carlos Palacios, Milton Giménez y Rodrigo Battaglia no jugarán el partido frente al elenco colombiano debido a diferentes lesiones. Los futbolistas no formaron parte de los convocados para la primera prueba del año, a partir de las 19.

Palacios, Carlos: Presenta sinovitis de rodilla derecha.

Battaglia, Rodrigo: Presenta tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.

Cavani, Edinson: Presenta lumbalgia.

Giménez, Milton: Presenta pubalgia.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/INhwxcxuI9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 14, 2026 El uruguayo otra vez arrancó con molestias la pretemporada y acusó una lumbalgia, que viene arrastrando hace varios días. En cuanto al chileno, pieza clave del equipo del Sifón, presentó una sinovitis de rodilla derecha. En tanto, Battaglia, padece una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho, mientras que el delantero tiene pubalgia.

De esta manera, Úbeda modificaría el esquema táctico y jugaría con un 4-3-3 y con cambios de nombres. La presencia de Ander Herrera en el mediocampo, junto con Leandro Paredes y Milton Delgado es la principal noticia. En tanto, Brian Aguirre y Kevin Zenón se disputan un lugar en el ataque.

Los convocados de Claudio Úbeda para el primer amistoso del año Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Díaz Robles.

Defensores : Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Rey Domenech, Belmonte, Santiago Dalmasso, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Agustín Martegani. Delanteros : Joaquín Ruiz, Alan Velasco, Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2011223220092051529&partner=&hide_thread=false Mañana nos vemos en casa pic.twitter.com/Jan8thVUpm — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 13, 2026 La posible formación de Boca para jugar ante Millonarios Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.