Boca lo quiso, no se adaptó al fútbol brasileño y ahora jugará en México

Luca Orellano vuelve a ser protagonista del mercado de pases al cambiar de rumbo con un nuevo desafío fuera de la Argentina. El extremo, surgido de Vélez, y que interesó en Boca, aunque nunca se tradujo en una operación concreta, nuevamente cambió de país para continuar con su futuro futbolístico.
De Liniers pasó a Brasil, aunque su estadía en el fútbol de ese país no logró darle la continuidad esperada. Con poco espacio para afirmarse, el atacante no consiguió consolidarse y terminó buscando un escenario distinto para relanzar su carrera.
Ese impulso lo encontró en Estados Unidos, donde recuperó confianza, minutos y protagonismo. En la MLS logró mostrar nuevamente las condiciones que lo habían destacado en el fútbol local, con desequilibrio, fuerte remate y capacidad para marcar diferencias.
Ahora, con un recorrido más amplio y experiencia en distintas ligas, Luca Orellano dará un nuevo paso en su carrera al desembarcar en el fútbol mexicano, donde afrontará una etapa que lo encuentra en plena madurez deportiva.
La carrera de Luca Orellano
Formado en Vélez Sarsfield, Luca Orellano se destacó desde joven por su perfil ofensivo, su gambeta en velocidad y una fuerte pegada desde media distancia. En el Fortín sumó experiencia en torneos locales e internacionales, acumulando partidos, goles y asistencias que lo ubicaron como uno de los proyectos más interesantes de su generación.
En 2023 fue transferido a Vasco da Gama, donde su adaptación resultó compleja. Disputó 25 encuentros oficiales entre competencias locales, con escasa continuidad como titular y una producción limitada en el frente de ataque. Ese contexto adverso motivó, incluso, un llamado de Juan Román Riquelme, quien se comunicó con el futbolista cuando atravesaba ese período irregular, aunque la chance de sumarse a Boca no avanzó más allá del diálogo inicial.
Su carrera tomó otro impulso en la MLS con la camiseta de FC Cincinnati. En ese club permaneció dos temporadas, en las que disputó 77 partidos, convirtió 15 goles y entregó 14 asistencias. Uno de sus tantos, un remate desde más de 70 metros, fue distinguido como el mejor gol de la MLS 2024. Ese rendimiento sostenido llevó al club estadounidense, dueño de su pase, a concretar su venta.
En este 2026, Orellano continuará su camino en Rayados de Monterrey, donde firmó contrato por cuatro temporadas. En el equipo mexicano compartirá plantel con varios compatriotas, como Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez y Germán Berterame, en una nueva etapa que lo encuentra con mayor rodaje.