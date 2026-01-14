14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Boca vs. Millonarios, por un amistoso internacional: hora, formaciones y TV

El Xeneize disputará el encuentro frente al conjunto colombiano en la denominada Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador fallecido y que supo dirigir ambos equipos.

Por
Boca jugará contra Millonarios en La Bombonera con público desde las 19

Boca jugará contra Millonarios en La Bombonera con público desde las 19

X (@BocaJrsOficial)

En el inicio del año, Boca jugará su primer partido del año en carácter de amistoso frente a Millonarios de Colombia en la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador fallecido el pasado 8 de octubre, ya que supo dirigir ambos equipos.

Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel, titulares este miércoles.
Te puede interesar:

Alerta en Boca: las cuatro figuras del Xeneize que se perderán el primer amistoso del año

El Xeneize realizó su última práctica en la tarde del martes de cara a la preparación para el comienzo de la temporada 2026 y, pensando en dicho encuentro, el entrenador, Claudio Úbeda, realizó una sorpresiva modificación en el 11 inicial.

Se espera que el Sifón desarme el tradicional 4-4-2 que venía usando en el cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3. En esa línea, le dará rodaje a Brian Aguirre para acompañar a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos en la delantera y desplazar a Kevin Zenón, quien estaba en consideración de jugar desde el arranque.

En la línea de fondo estaría Agustín Marchesin en el arco, la defensa la integrarían Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Además, en el medio campo, Ander Herrera podría acompañar a Leandro Paredes y Milton Delgado, mientras Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan trabajando de manera diferenciada.

Por su parte, el conjunto colombiano viene de perder 1 a 0 ante River en su primer amistoso de la pretemporada, disputado en el Gran Parque Central de Montevideo. El Embajador cuenta con la buena noticia del regreso de Radamel Falcao, que ya firmó un nuevo contrato con el club y podría volver a vestir su camiseta en este compromiso.

Boca – Millonarios: hora y televisión

  • Hora: 19
  • Televisión: Disney +
  • Estadio: La Bombonera

Boca – Millonarios: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
  • Millonarios: debido al reciente encuentro contra River, no hay confirmación del once. Se confirmará sobre la hora.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Compartirá plantel con varios compatriotas, como Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

Boca lo quiso, no se adaptó al fútbol brasileño y ahora jugará en México

Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

El delantero colombiano Mariano Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases

Boca quedó a un paso de contratar a su primer refuerzo: cómo es el acuerdo

El defensor evalúa distintos escenarios, entre los que se encuentra un eventual regreso a Colombia.

El grande del fútbol argentino que se mostró interesado en Frank Fabra tras su salida de Boca

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Bomba en Boca: otro futbolista se despidió del club y complica a Claudio Úbeda

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River

Rating Cero

Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Con Avengers: Doomsday prevista para diciembre y Avengers: Secret Wars cerrando la saga en 2027, el tiempo corre en contra de ambos personajes. La pregunta ya no es cuándo volverán, sino si Marvel se atreverá a apostar de verdad por ellos.

¿Tienen futuro? Qué pasa con Marvel y la continuación de Blade y She-Hulk

La serie escondida de Netflix que sorprende por su misterio.
play

Está escondida en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es infravalorada: la serie thriller que es buenísima

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.
play

De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix

Vicuña fue perjudicado por el cambio de horario de los programas. 

La drástica decisión de El Trece con Benjamín Vicuña y su programa: "Le sacan..."

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Joe Keery, de Stranger Things: sorprendió a todo el mundo

últimas noticias

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Hace 11 minutos
Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).

Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

Hace 16 minutos
play

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Hace 34 minutos
El 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Cambio climático: aseguran que 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Hace 53 minutos
Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Hace 1 hora