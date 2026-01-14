Boca vs. Millonarios, por un amistoso internacional: hora, formaciones y TV El Xeneize disputará el encuentro frente al conjunto colombiano en la denominada Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador fallecido y que supo dirigir ambos equipos. Por + Seguir en







Boca jugará contra Millonarios en La Bombonera con público desde las 19

En el inicio del año, Boca jugará su primer partido del año en carácter de amistoso frente a Millonarios de Colombia en la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador fallecido el pasado 8 de octubre, ya que supo dirigir ambos equipos.

El Xeneize realizó su última práctica en la tarde del martes de cara a la preparación para el comienzo de la temporada 2026 y, pensando en dicho encuentro, el entrenador, Claudio Úbeda, realizó una sorpresiva modificación en el 11 inicial.

Se espera que el Sifón desarme el tradicional 4-4-2 que venía usando en el cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3. En esa línea, le dará rodaje a Brian Aguirre para acompañar a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos en la delantera y desplazar a Kevin Zenón, quien estaba en consideración de jugar desde el arranque.

En la línea de fondo estaría Agustín Marchesin en el arco, la defensa la integrarían Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Además, en el medio campo, Ander Herrera podría acompañar a Leandro Paredes y Milton Delgado, mientras Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan trabajando de manera diferenciada.

Por su parte, el conjunto colombiano viene de perder 1 a 0 ante River en su primer amistoso de la pretemporada, disputado en el Gran Parque Central de Montevideo. El Embajador cuenta con la buena noticia del regreso de Radamel Falcao, que ya firmó un nuevo contrato con el club y podría volver a vestir su camiseta en este compromiso.

Boca – Millonarios: hora y televisión 
Hora: 19

Televisión: Disney +

Estadio: La Bombonera 

Boca – Millonarios: probables formaciones 

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Millonarios: debido al reciente encuentro contra River, no hay confirmación del once. Se confirmará sobre la hora.