Fin de la novela: Matko Miljevic fue oficializado como refuerzo de Racing y usará la 10

El mediocampista firmó su contrato con la Academia hasta diciembre de 2029, luego de varias idas y vueltas con Huracán. Se trata de la segunda incorporación del equipo tras la llegada de Valentín Carboni.

Matko Miljevic firmó su contrato con Racing.

El futbolista Matko Miljevic firmó su contrato con Racing, por lo que le puso un punto final a una de las novelas del mercado de pases luego de las idas y vueltas entre la Academia y Huracán, club en el que se desempeñaba. Además, la Academia confirmó que usará el dorsal 10.

En sus redes sociales, Racing oficializó la incorporación del mediocampista de 24 años, quien viajará a Paraguay para sumarse a la pretemporada del equipo: "Matko Miljevic es jugador de Racing Club. El mediocampista proveniente de Huracán ya firmó su contrato con La Academia hasta diciembre de 2029". Se trata del segundo refuerzo del conjunto de Avellaneda en el mercado de pases, tras el arribo de Valentín Carboni.

"Estoy donde quiero estar. Elegí Racing porque me hizo una propuesta que me entusiasmó, con objetivos competitivos altos. Estoy para sumar donde Costas lo crea conveniente. No tengo dudas que Racing me va a dar una proyección que puede ser muy útil para concretar otro sueño, que es jugar el Mundial", marcó el jugador, según consignó la institución de Avellaneda.

Matko Miljevic jugará en Racing.

El pase, que parecía encaminado pero luego se tensó por un desencuentro entre Huracán y Racing por la forma de pago, se terminó de cerrar tras un acuerdo definitivo con el Globo. La operación estuvo cerca de caerse el viernes por la noche, cuando Racing pretendía abonar los tres millones de dólares por el 80% del pase en 16 cuotas.

Sin embargo, un contacto directo entre las dirigencias reencauzó las negociaciones y, aunque no hubo cifras oficiales, trascendió que la transferencia se concretó en seis pagos, lo que permitió destrabar la llegada del mediocampista.

Miljevic disputó 42 encuentros en el conjunto de Parque Patricios y fue uno de los futbolistas más destacados del equipo en 2025. Durante su etapa en el Globo convirtió ocho goles y repartió ocho asistencias.

