La OMS advirtió que la salida de Estados Unidos es peligrosa para el mundo: "No es la decisión correcta" El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, efectuó un encarecido pedido a Donald Trump para que dé marcha atrás con su decisión. El país norteamericano se desvinculará oficialmente el próximo 22 de enero.







Edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Newtral

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este miércoles que la inminente salida de Estados Unidos del organismo hará del planeta un lugar "inseguro". La desvinculación oficial ocurrirá el próximo 22 de enero tras una orden ejecutiva de Donald Trump. Desde Ginebra, las autoridades sanitarias manifestaron su esperanza de que el presidente norteamericano reconsidere la medida de forma urgente.

El retiro definitivo responde a un decreto que Trump firmó el pasado 20 de enero de 2025, a los pocos días de iniciar su segundo mandato. Esta notificación formal activó un periodo de preaviso de un año que vence la próxima semana, según los estatutos de la ONU. Tedros argumentó que el trabajo de la OMS cubre y beneficia directamente la seguridad sanitaria de los ciudadanos de Estados Unidos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus La salida del país norteamericano genera una crisis en la coordinación de respuestas ante amenazas globales como el ébola o nuevas cepas de gripe. Según informó la organización, el retiro implica que los científicos norteamericanos perderán acceso directo a datos epidemiológicos vitales. Además, dejarán de recibir información, datos y muestras de virus que comparten los otros 193 estados adheridos al organismo internacional.

Otro importante impacto será el económico, ya que Washington aporta alrededor del 18% del presupuesto total. Ante la falta de estos 1.300 millones de dólares, la agencia ya implementó recortes en viajes y nuevas contrataciones. La lucha contra el VIH/SIDA o los programas de erradicación de la polio y la tuberculosis corren un alto riesgo.

Tedros defendió la transparencia de su gestión y aseguró que la organización atravesó el mayor conjunto de reformas de su historia. No obstante, la Casa Blanca mantiene sus cuestionamientos sobre la eficacia del gasto y la rendición de cuentas. Un punto de conflicto legal persiste debido a que Washington acumula deudas en los pagos de las cuotas de 2024 y 2025, obligaciones que Trump deberá saldar para oficializar la retirada de su país como miembro.