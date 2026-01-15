Franco Mastantuono, en el centro de las críticas tras la eliminación del Real Madrid: "Voy a pensar que los highlights de River son IA" El volante argentino de 18 años quedó en el ojo de la tormenta, a pesar de haber marcado un gol en la vergonzosa caída del Real Madrid ante el Albacete, de la Segunda División, por 3-2 en la Copa del Rey. Por + Seguir en







Mastantuono debutó en el Real Madrid con tan solo 18 años.

La insólita derrota del Real Madrid por 3-2 a manos del Albacete, equipo que milita en la Segunda División de España, por los octavos de final de la Copa del Rey, trajo tela para cortar y uno de los apuntados por la prensa española fue el argentino Franco Mastantuono.

mastantuono real madrid Mastantuono estuvo en sintonía con el equipo y jugó un partido discreto en la Copa del Rey. EFE/Manu Tras la salida de Xabi Alonso del banco madridista, luego de perder la final por la Supercopa de España con Barcelona, el equipo Merengue volvió a decepcionar conn un papelón en el torneo español y acentuó la crisis deportiva que se vive en la capital de España. En ese contexto, el juvenil argentino fue uno de los más criticados por los periodistas madridistas.

Medios deportivos locales como AS, Marca, Mundo Deportivo y Sport fueron implacables con el exjugador de River, quien metió un gol en la derrota de visitante, pero cerró un pobre encuentro. Títulos como “desastre total”, “historia negra”, "vergonzoso" resumieron la actuación del Real Madrid en Albacete, equipo que jamás había superado al Merengue.

alvaro arbeloa Mastantuono y Álvaro Arbeloa, flamante entrenador del Real Madrid que debutó con una derrota. EFE/Manu Sobre el argentino, fueron lapidarios: “Solo el gol le eleva un poco la nota. Del 0 al 1 y siendo muy generosos. Su partido fue flojísimo, desesperante y desde luego no justifica que, con 18 años y ese rendimiento, no despidiera en público a su exentrenador”, expresaron sobre su falta de reacción en las redes, tras el despido de Xabi Alonso y el estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador.

En tanto, otro que fue contundente respecto al rendimiento de Mastantuono fue el periodista Tomás Roncero. En el programa El Chiringuito de Jugones, el reconocido hincha del Madrid fue irónico y tiró: "¿Tú has visto a Güler y a Mastantuono, que tienen una oportunidad de decir ‘aquí estoy yo’? Porque Güler y Mastantuono eran suplentes con Xabi Alonso. Y juegan con el Albacete. Yo no he visto a Güler hacer nada, tiraba los córners. Y Mastantuono, que la segunda parte... Yo he visto los highligts de River, voy a pensar que los han hecho la Inteligencia Artificial. Porque en esos highlights hacía de todo, se regateaba... Que se ha olvidado. Es complicado", concluyó.