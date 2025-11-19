19 de noviembre de 2025 Inicio
Estos son los 15 futbolistas más caros del fútbol argentino

Racing y River lideran la lista, mientras varias figuras consagradas quedaron afuera. Los campeones del mundo quedaron afuera.

Transfermarkt actualizó el ranking de los jugadores sobre los 15 futbolistas más caros del Clausura 2025 y confirmó la tendencia: el mercado se inclina por las promesas antes que por los nombres de peso. Racing y River lideran la lista, mientras los campeones del mundo quedaron afuera

En lo más alto aparece Juan Ignacio Nardoni, mediocampista de Racing, tasado en 11 millones de euros. El segundo lugar quedó en manos de Maher Carrizo, la gran apuesta de Vélez, valuado en 10 millones a los 19 años. El podio lo completa otro jugador académico, Marco Di Césare, con un precio de 8 millones.

River también dejó su marca: cuatro nombres entre los quince mejores. Kevin Castaño figura quinto y Colidio, Salas y Driussi se reparten posiciones en la segunda mitad del ranking, todos con cotizaciones de 6 millones de euros.

En Boca, Kevin Zenón se ubicó sexto con 7 millones, mientras que Miguel Merentiel aparece octavo con 6,5 millones. Rosario Central solo logró meter a Jáminton Campaz, décimo con 6 millones, en un listado que dejó afuera a Ángel Di María, una ausencia tan llamativa como lógica para un mercado que privilegia proyección más que vigencia.

Los 15 jugadores más caros del fútbol argentino: el listado completo

1 - J.I. NARDONI

Edad: 23

Valor de Mercado: 11 M€

2 - M. CARRIZO

Edad: 19

Valor de Mercado: 10 M€

3 - M. DI CÉSARE

Edad: 23

Valor de Mercado: 8 M€

4 - C. MEDINA

Edad: 23

Valor de Mercado: 8 M€

5 - K. CASTAÑO

Edad: 25

Valor de Mercado: 8 M€

6 - K. ZENÓN

Edad: 24

Valor de Mercado: 7 M€

7 - S. ASCACIBAR

Edad: 28

Valor de Mercado: 7 M€

8 - M. MERENTIEL

Edad: 29

Valor de Mercado: 6,5 M€

9 - A. LESCANO

Edad: 24

Valor de Mercado: 6 M€

10 - J. CAMPAZ

Edad: 25

Valor de Mercado: 6 M€

11 - F. COLIDIO

Edad: 25

Valor de Mercado: 6 M€

12 - G. MARTIRENA

Edad: 25

Valor de Mercado: 6 M€

13 - M. SALAS

Edad: 27

Valor de Mercado: 6 M€

14 - J. ROMAÑA

Edad: 27

Valor de Mercado: 6 M€

15 - S. DRIUSSI

Edad: 29

Valor de Mercado: 6 M€

