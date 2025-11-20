La AFA le entregó un trofeo de campeón a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual La copa le fue dada al equipo Canalla esta tarde en la reunión del Comité Ejecutivo, donde se resolvió reconocer al Canalla como el mejor equipo de la temporada pese a no jugar con todos los equipos que integran la Primera. Por







Rosario Central festejando la copa que le entregó la AFA.

Para sorpresa de todos los hinchas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó un trofeo de campeón a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual. La entrega de la copa fue realizada esta tarde en la reunión del Comité Ejecutivo, donde se resolvió reconocer al Canalla como el mejor equipo de la temporada 2025 pese a no jugar con todos los equipos que integran la Primera.

Al encuentro, realizado en el predio de Lionel Andrés Messi, también asistieron el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Ángel Di María y Ariel Holan. Central finalizó como líder de la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y fue líder de la Tabla Anual con 66 puntos, 4 por encima de Boca.

“Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual”, afirmó Gonzalo Belloso, mandatario del Canalla, en diálogo con TNT Sports.

Luego agregó: “Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1991543661809828331&partner=&hide_thread=false ¡CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL AÑO! pic.twitter.com/7RbY1wcKZ3 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025 Previo a ello, había explicado que “el Comité Ejecutivo ya venía planteando la idea": "A los equipos grandes les gusta más el torneo anual, es más competitivo para ellos, pero acá el fútbol es muy solidario y también tenemos los torneos cortos, donde todos nos podemos meter”.

“Estos últimos días tomó mucha fuerza y nos invitaron hoy a recibir el premio. Muy agradecidos al Chiqui Tapia, a Toviggino y a todo el Comité que nos vinieron con esta sorpresa. Estamos muy agradecidos y contentos”, concluyó. Todos los líderes de tabla anual que no fueron campeones ni sumaron título en tiempos de torneos cortos 1992/1993: River (campeones Boca y Vélez)

2002/2003: Boca (campeones River e Independiente)

2006/2007: Boca (campeones Estudiantes y San Lorenzo)

2007/2008: Boca (campeones Lanús y River)

2008/2009: Lanús (campeones Boca y Vélez)

2013/2014: Boca y Vélez (campeones San Lorenzo y River)