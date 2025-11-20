La historia que sorprende al fútbol: pasó de recorrer basureros y limpiar canoas a ser un goleador temible

Creció en una familia humilde, trabajó desde muy chico y consiguió su primer par de botines en un basurero. Hoy es un jugador clave en su club y en la Selección de su país.

En mayo de 2023, el Napoli rompió una sequía de 33 años y se quedó con el scudetto de la Serie A, algo que no conseguía desde la época de Diego Armando Maradona. El goleador de ese equipo fue el nigeriano Victor Osimhen, quien, al igual que el Diez, superó una infancia difícil gracias a su talento futbolístico.

El delantero de 26 años, hoy en el Galatasaray, nació en Lagos, Nigeria. Vivía con sus padres y sus cinco hermanos y, según sus propias palabras, "luchaba para sobrevivir". "Vivía en un lugar realmente pobre y en nuestra calle, mi familia era una de las más pobres", contó a The Independent.

Su madre murió cuando tenía 6 años y, tres meses después, su padre perdió su trabajo como policía. Para ayudar a su familia, Victor vendía botellas de agua a la gente que pasaba por la calle y a los trabajadores de un basurero cercano, donde encontró su primer par de botines.

"Crecí limpiando canoas. Mi hermano vendía periódicos, mi hermana naranjas. Estoy muy agradecido por donde estoy hoy después de lo que he pasado. Estoy feliz de haber atravesado esa fase de la vida porque me ayudó a cumplir mis sueños", confesó a Italian Football TV.

Con el par de botines que rescató del basurero, Victor Osimhen empezó a jugar al fútbol en Ultimate Strikers, una academia de Lagos. Allí empezó a mostrar su calidad y a hacerse conocido a nivel nacional, lo que le valió una convocatoria a la Selección para jugar el Mundial Sub 17 de 2015 que se hizo en Chile.

Fue un torneo consagratorio: se consagró como el máximo artillero y marcó el gol de la victoria en la final ante Mali para que Nigeria levantara la Copa del Mundo. Varios clubes buscaron quedarse con su pase y desembarcó en el Wolfsburgo, pero no logró adaptarse y fue cedido al Sporting de Charleroi belga.

Allí pudo destaparse y anotó 20 goles en 36 partidos. En 2019, el Lille pagó u$s24 millones por su pase, y también cumplió: fueron 18 tantos en 38 encuentros, a pesar del parate por la pandemia. A mediados de 2020, el Napoli lo compró por unos u$s60 millones, la segunda transferencia más cara de un jugador africano.

Tras consagrarse campeón y goleador de la Serie A, el Galatasaray anunció su fichaje en septiembre de 2024. Con esa camiseta ganó dos nuevos títulos: la Copa de Turquía y la Superliga. En paralelo, desde 2017 es internacional con la Selección mayor de Nigeria.