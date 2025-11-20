Rosario Central sumó una estrella por terminar primero en la tabla anual: los mejores memes El conjunto rosarino fue consagrado en las oficinas de la Liga Profesional y anunció el logro a través de sus redes sociales, pero como siempre, los usuarios no perdonaron la decisión y estallaron entre risas y burlas. Por







Central terminó primero en la Tabla Anual, por los puntos obtenidos en el Apertura y Clausura 2025

Las redes sociales estallaron luego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgara a Rosario Central el título como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la Tabla Anual.

Esta medida levantó polémica ya que se determinó aún con la temporada en curso y a días que se lleve a cabo los octavos de final del Torneo Clausura. La otorgación del trofeo, que se dio en la sede de la Liga Profesional, representa formalmente la obtención de una estrella oficial, decimotercera en la historia del club de Arroyito tras la acumulación de los puntos obtenidos en la fase regular de los torneos Apertura y el Clausura.

La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la AFA, que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional y le otorgaron el trofeo a la delegación del Canalla, encabezada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel Di María.

Pero esto tuvo también generó comentario de todo tipo que se vio reflejado en las redes sociales donde los usuarios 2.0 estallaron entre risas y burlas para la máxima entidad del fútbol argentino y el conjunto rosarino.