Chau Pack Fútbol: cuáles son los 2 partidos liberados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

De cara al desarrollo de la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026, las señales televisivas confirmaron la grilla de transmisiones con la novedad de que dos partidos se emitirán en señal abierta. De esta manera, los espectadores no necesitarán abonar el Pack Fútbol para disfrutar de los encuentros programados de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Esta modalidad de encuentros liberados permite a miles de hinchas a lo largo y ancho del país acceder a la cobertura en directo mediante las grillas básicas del servicio de televisión por cable o la Televisión Digital Abierta. Como ocurre habitualmente en el certamen doméstico, la grilla oficial distribuirá estos compromisos en diferentes días y horarios del fin de semana, garantizando que el público futbolero pueda seguir la definición del campeonato sin contratar adicionales.
Los 2 partidos liberados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026
El primer duelo liberado del fin de semana estará protagonizado por Barracas Central y Huracán, compromiso correspondiente a la Zona B que se disputará este sábado 10 de octubre a las 15.45. La segunda propuesta liberada llegará el lunes 12 de octubre a las 16 con el choque entre Lanús y Vélez por la Zona A. Ambas transmisiones irán por la señal básica de ESPN.