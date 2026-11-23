Así fue el look rockero que lució Franco Mastantuono y está cada vez más de moda El futbolista incorporó referencias de la música y la cultura vintage en una elección que refleja su interés por las tendencias actuales. Por Agregar C5N en









Así fue el look rockero que lució Franco Mastantuono tras la fecha FIFA. Olé

Franco Mastantuono mostró una faceta diferente durante su regreso a Europa.

Apostó por una estética inspirada en el rock de los años 70.

Su elección recuperó una tendencia que vuelve a ganar protagonismo en la moda.

El futbolista también dejó ver algunos detalles de su estilo personal. Franco Mastantuono dejó ver una faceta más ligada a la moda durante su regreso a Europa, después de participar de la fecha FIFA con la Selección Argentina. El surgido en River, que anotó dos goles en la victoria 7-0 a Costa Rica, llamó la atención con una combinación inspirada en el estilo rockero de los años 70.

El conjunto tuvo como protagonista una remera blanca con el clásico dibujo de labios y lengua en rojo, una de las imágenes más reconocidas de los Rolling Stones. La prenda llevaba estampada la inscripción "Foreign Tongues" y aportó un toque distintivo a una combinación que, pese a ser sencilla, tenía mucha personalidad.

View this post on Instagram Para completar el outfit, el futbolista eligió unos jeans oscuros de corte oxford y zapatillas Converse, dos prendas que acompañaron la estética vintage. También sumó una campera negra clásica sobre los hombros, lentes de sol negros de formato panorámico y un bolso de viaje azul oscuro con detalles de cuero marrón.

Cómo fue el look con el que sorprendió Franco Mastantuono Uno de los detalles que terminó de darle identidad al conjunto fue la elección de los accesorios. Los anteojos negros de diseño amplio reforzaron la impronta rockera, mientras que el bolso de viaje aportó un contraste más clásico. De esta manera, Mastantuono combinó prendas informales con complementos que hicieron que el resultado tuviera un estilo propio.

En cuanto a su imagen personal, el futbolista mantuvo el peinado que suele llevar habitualmente: el pelo castaño claro, con bastante volumen y un acabado despeinado de manera natural. También acompañó el look con un aro en la oreja, un detalle discreto que se integró al resto de su estética.

Así fue el look rockero que lució Franco Mastantuono. Instagram La elección de Mastantuono recupera varios elementos característicos de la moda de los 70, una tendencia que sigue presente en los outfits actuales. Los pantalones oxford, las remeras de bandas musicales y los accesorios de inspiración retro son algunas de las prendas que vuelven a ganar protagonismo. Con una combinación simple y sin demasiados excesos, el futbolista mostró cómo incorporar ese espíritu rockero a un estilo cotidiano.