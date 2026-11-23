Lara Magalí Rapallo fue demorada por unas horas y le incautaron el vehículo, al que había bautizado "Ram Rosada". Si avanza el proceso judicial, la joven podría enfrentar entre seis meses y tres años de cárcel.

La Policía detuvo a la influencer Lara Magalí Rapallo , de 20 años, por maniobrar de forma peligrosa en la zona conocida como "La frontera" en Pinamar. La joven estuvo demorada algunas horas y le incautaron su camioneta RAM rosada . Un video de su forma de conducir por los médanos se viralizó en redes sociales este fin de semana.

A partir de la difusión del video, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar iniciaron una investigación para identificar el vehículo y a su conductora . Como resultado del operativo, localizaron una Dodge RAM 1500 Laramie de color rosa en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo , donde procedieron al secuestro del rodado.

" Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta ", celebró en X el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren , en referencia a los resultados del operativo.

Se inició una investigación por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que castiga al conductor que "creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas , mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".

las personas que iban en esa ram son todo lo peor de argentina pic.twitter.com/7cLgqU0c4J

La causa quedó radicada en el Juzgado de Garantías 6 de Dolores, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli y en la investigación interviene el fiscal 4 de Pinamar Juan Pablo Calderón.

De avanzar el proceso judicial, la joven podría enfrentarse a una pena de seis meses a tres años de prisión y a una inhabilitación para conducir.

Quién es Lara Magalí Rapallo

Oriunda de Pilar, es streamer y tiene más de 80 mil seguidores en Instagram. En octubre fue noticia tras protagonizar un episodio de violencia con su expareja, conocido en redes sociales como Chaipa7, que se transmitió en vivo por la plataforma Kick.

Tras el episodio, Rapallo denunció a su pareja, identificada como Santiago De León Quintana, quien quedó detenido.

El personal médico asistió a la víctima en una ambulancia y confirmó que sufrió una lesión en el pómulo izquierdo, mientras que el streamer de 28 años evidenciaba un arañazo. Ante esta situación, las autoridades activaron el protocolo para casos de violencia de género.

El fiscal Julio Petrucci acusó al joven por el delito de lesiones agravadas. En este marco, incorporó el material audiovisual difundido en redes sociales en el que se observa una discusión previa de la pareja a bordo de un vehículo mientras circulaban por una avenida en Vicente López.

En el video que se incorporó a la causa se observa el momento en el que la mujer remarcó a De León Quintana los riesgos ante un eventual accidente: "Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir". Luego, el streamer, que se encontraba junto a un grupo de amigos, respondió con comentarios que incitaban a realizar una carrera entre vehículos.