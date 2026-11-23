Una parte de la hinchada del Galo envió un desafiante mensaje sin filtros. “La paciencia se terminó”, indicaron, y advirtieron: “Vamos a ir hasta donde estén”. Antes de viajar a Colombia, se acercaron a los jugadores y le habían pedido que alcanzaran el título luego de haber sufrido cuatro derrotas en finales.

La barrabrava de Atlético Mineiro explotó contra sus jugadores y lanzó una fuerte amenaza contra el plantel luego de haber perdido la final de la Copa Sudamericana frente a Boca en Barranquilla.

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El Galo cayó ante el conjunto Xeneize por 2 a 0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Colombia, lo que provocó cortar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales para los argentinos, pero también empeoró una mala racha para los brasileños: sumaron la quinta final perdida consecutiva.

En 2024, cayó ante Flamengo en la definición de la Copa do Brasil y frente a Botafogo en la Copa Libertadores; en 2025, perdió la Copa Sudamericana ante Lanús por penales y la última fue en el Campeonato Mineiro 2026, cuando sufrió una derrota por 1 a 0 ante Cruzeiro. La única definición que ganó en ese período fue la del estadual de 2025, frente a América Mineiro.

En las últimas horas, tras una nueva final consumada y perdida, los representantes de Galoucura , una de las principales hinchadas organizadas del club, publicaron en sus redes sociales un mensaje manifestando su enojo y la poca paciencia para con el equipo. “La paciencia se terminó” , escribieron sobre un posteo de Instagram arrobando a la cuenta oficial del Mineiro.

“ Ustedes tienen que darnos una respuesta y una explicación. Les damos nuestra palabra de que vamos a hacer todo dentro de la legalidad ”, advirtieron, pero al mismo tiempo, de manera irónica, aclararon que se van a organizarnos y “vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos”.

Lejos de dejar atrás los mensajes intimidantes, se escucha al líder dejarles en claro que “si intentan hacerse los distraídos, nosotros vamos a ir hasta donde estén ustedes”. “La hinchada lleva 5 años soportando esto y no va a seguir así”, sostuvo.

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Por último, se quejaron de la mala información que recibieron por el arribo del plantel a Brasil tras la final de la copa internacional ya que, según detallaron, les habían advertida que advertido que iba a llegar a las 15 horas, pero que finalmente ese era el horario de salida de Colombia. “La información que nos llegó estaba equivocada”, se quejaron.

La barra de Atlético Mineiro había lanzado un fuerte pedido a los jugadores antes de la final de la Copa Sudamericana

Previo a que se dispute la final de la Copa Sudamericana, la barrabrava de Atlético Mineiro fue a despedir al plantel al aeropuerto de Confins, en Bello Horizonte antes de partir a Colombia y le habían hecho un fuerte pedido.

En medio del embarque, uno de los representantes de Galoucura, se acercó a hablar con Everson, capitán del equipo: “El Galo perdió cuatro finales. Cuatro finales a las que llegó y perdió. No podemos perder la quinta”.

Por otra parte, también hizo referencia al capitán del conjunto argentino, Leandro Paredes: “Van a enfrentar a Paredes, que hizo un gol allá en la semifinal (ante Vasco da Gama) y lo celebró como si fuera una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido”.

Por último, hicieron un fuerte pedido al señalar que “nosotros no recibimos nada del club. Nosotros jugamos por el escudo” y dejó una última exigencia para los futbolistas: “Lleguen allá y jueguen como hombres. Nosotros no estamos yendo allá para perder”.