Impactante goleada de España en el Mundial sub-17: le metió ¡15 goles! a Fiyi El seleccionado juvenil español aplastó su par de Oceanía por la segunda fecha del Grupo H del certamen que se disputa en Qatar. Sin embargo, no es la mayor de la historia del torneo: hay un único antecedente, hace apenas un año. Por Agregar C5N en









Guillermo Trujillano y Roberto Tomás metieron tres goles, mientras que Rafa Cruz convirtió ¡cinco!

La selección española Sub-17 escribió una página histórica en Doha al arrasar 15-0 a Fiyi en el campo 4 de Aspire Zone. Con este triunfo, el equipo europeo se aseguró un lugar en los 16avos de final del Mundial. Nueve de los goles llegaron en el primer tiempo y los otros seis, en el complemento, en un partido que fue solo de ida y en un solo arco.

El que abrió la cuenta fue Rafa Cruz, delantero de Las Palmas, a los 5 minutos. Ese gol fue apenas el principio: el goleador terminó con cinco tantos y se llevó todas las fotos, además de una de las pelotas del encuentro.

Además de Cruz, Roberto Tomás Castell y Guillermo Trujillano firmaron tres goles cada uno, Jorge Domínguez marcó dos y Marco Company y Yeremaiah Ramos aportaron uno cada uno para completar la cuenta. Dos de los tantos fueron de penal.

Fiyi, que se había quedado sin respuestas desde el inicio, no pudo inquietar nunca al arco español. El conjunto de Oceanía terminó el partido sin siquiera patear al arco.

Sin embargo, a pesar del abultado resultado, no fue la más amplia goleada de la historia del certamen: España quedó a un solo gol, marca que ostenta Marruecos, que en noviembre de 2025 le ganó 16-0 a Nueva Caledonia, también por el Mundial Sub-17 y también en Qatar.

Con el 15-0, España sí superó su propio récord: hasta este lunes, su mayor victoria en la categoría era el 13-0 sobre Nueva Zelanda en Egipto 1997, que había sido la goleada más amplia de la historia hasta la aparición de Marruecos. El resumen completo de la impresionante goleada de España por 15 ante Fiyi