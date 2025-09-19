River y Racing tienen fecha confirmada para el esperado duelo de Copa Argentina: cuándo juegan El equipo de Marcelo Gallardo se enfrenta al de Gustavo Costas, luego de protagonizar una de las peleas más intensas del mercado de pases por la compra de Maximiliano Salas. La organización no definió la sede ni el horario. Por







River vs. Racing, por Copa Argentina. Redes sociales

La Copa Argentina confirmó el duelo de cuartos de final entre River y Racing, ambos equipos que se mantienen en la triple competencia, pero que tienen una reciente rivalidad luego de la novela del mercado de pases. Puede ser uno de los duelos más esperados de los últimos tiempos.

A pesar de los intentos de la dirigencia de la Academia por jugar el 8 de octubre y así evitar encuentros cercanos, ya que disputa el torneo Clausura y la Copa Libertadores, pero la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) hizo lugar al pedido inicial de River y el partido se disputará el jueves 2 de octubre.

El duelo no solo tendrá lugar para lo futbolístico, sino también para lo extra porque será el primer partido de Maximiliano Salas contra el equipo con el que salió campeón de la Copa Sudamericana 2024. Fue uno de los protagonistas de la pelea del mercado de pases y optó por irse al Millonario y no continuar en la Academia.

La Academia llegó a esta instancia luego de golear 3 a 0 a Riestra, mientras que el Millonario tuvo que sufrir un poco más y empató 0 a 0 contra Unión y tuvo que definir desde los 12 pasos con Franco Armani como figura.