River y Racing tienen fecha confirmada para el esperado duelo de Copa Argentina: cuándo juegan

La Copa Argentina confirmó el duelo de cuartos de final entre River y Racing, ambos equipos que se mantienen en la triple competencia, pero que tienen una reciente rivalidad luego de la novela del mercado de pases. Puede ser uno de los duelos más esperados de los últimos tiempos.
A pesar de los intentos de la dirigencia de la Academia por jugar el 8 de octubre y así evitar encuentros cercanos, ya que disputa el torneo Clausura y la Copa Libertadores, pero la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) hizo lugar al pedido inicial de River y el partido se disputará el jueves 2 de octubre.
El duelo no solo tendrá lugar para lo futbolístico, sino también para lo extra porque será el primer partido de Maximiliano Salas contra el equipo con el que salió campeón de la Copa Sudamericana 2024. Fue uno de los protagonistas de la pelea del mercado de pases y optó por irse al Millonario y no continuar en la Academia.
La Academia llegó a esta instancia luego de golear 3 a 0 a Riestra, mientras que el Millonario tuvo que sufrir un poco más y empató 0 a 0 contra Unión y tuvo que definir desde los 12 pasos con Franco Armani como figura.
La organización de la Copa debió programar el partido luego de los cuartos de final de la Copa Libertadores, competencia que juegan ambos equipos. Pero con la particularidad que Racing juega el clásico contra Independiente tres días antes y River tiene que jugar contra Riestra ese mismo día.
En semifinales aguarda Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que la otra parte del cuadro se enfrentarán Argentinos Juniors y Belgrano.