Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él Fue protagonista del fatídico 2011 y se quedó en el Millonario para pelear el regreso a Primera División, pero su carrera no despegó después de ese momento. Hoy está alejado de los medios y redes sociales.







En junio de 2025 se cumplieron 14 años del fatídico descenso de River a la Primera B, el primero y único en sus más de 120 años de historia. La mayoría de los futbolistas que integraron aquel plantel dirigido por J.J. López se dispersaron y a varios se les perdió el rastro, incluido un jugador del que hoy no se sabe nada.

Se trata del uruguayo Juan Manuel Díaz, quien decidió quedarse en el club para jugar en la B e integró el plantel que consiguió el regreso a Primera División. De hecho, marcó el primer gol de River en la segunda categoría: fue de cabeza ante Chacarita en el Monumental.

El defensor había debutado en Estudiantes de La Plata, donde ganó la Copa Libertadores 2009 y jugó la final del Mundial de Clubes frente al Barcelona. Después de eso pasó a River, pero su carrera empezó a declinar. En julio de 2012 volvió a su país para jugar en Nacional y luego en Racing.

Su último club fue el AEK Atenas de Grecia, en el que se retiró en 2017 con apenas 30 años, empujado por varias lesiones. Luego de eso, bajó el perfil y desapareció de la escena pública: hoy no hay noticias de su vida en los medios y tampoco tiene cuentas personales en redes sociales.

Los números de Juan Manuel Díaz en River Juan Manuel Díaz llegó a River a principios de 2010 como refuerzo para el Torneo Clausura, cuando el entrenador era Leonardo Astrada. Aunque tuvo continuidad y jugó 11 de las primeras 14 fechas, quedó relegado con la llegada de Ángel Cappa como DT, quien muchas veces no lo puso ni en el banco de suplentes. Recuperó su lugar en el Apertura 2010, ya con J.J. López en la conducción, y jugó 16 de los 19 partidos del Clausura 2011. También fue una figura recurrente durante la temporada que River disputó en la Primera B y que terminó con el ascenso. En total, jugó 42 partidos y convirtió dos goles.