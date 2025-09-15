Descendió con Independiente, jugó en River y San Lorenzo, y ahora es entrenador

Después de colgar los botines, son muchos los futbolistas que siguen ligados al deporte, pero esta vez como entrenadores. Este es el caso de un exjugador que las pasó todas en su carrera: vistió la camiseta de River, salió campeón con San Lorenzo y descendió con Independiente.
Se trata del exdefensor Cristian Tula, quien debutó en Ferro en 1998 y tuvo una extensa carrera en clubes del fútbol argentino, tanto de Primera como del Ascenso. Se retiró en 2022 jugando para Dock Sud, donde el año anterior había ganado el campeonato de la Primera C.
A fines de agosto, Tula fue anunciado como el nuevo entrenador de Argentino de Merlo, que se encuentra en los últimos puestos del campeonato de Primera B y puso en riesgo su clasificación al Reducido. Su desafío será mejorar el rendimiento y obtener buenos resultados.
"Cristian Tula es el nuevo Director Técnico del Club Atlético Argentino de Merlo. Le deseamos el mayor de los éxitos a él y a todo su cuerpo técnico en esta nueva etapa. ¡Vamos juntos por la gloria!", anunció el club en redes sociales.
La carrera de Cristian Tula como DT
Cristian Tula empezó su carrera como DT en 2022. Apenas dejó de jugar, siguió en el Docke desde el rol de entrenador para afrontar la temporada en Primera B. Allí dirigió 25 partidos en los que obtuvo 11 victorias, 6 empates y 8 derrotas, con una efectividad del 52%.
Durante 2024 dirigió a Deportivo Armenio, donde tuvo su mejor rendimiento: fueron 46 partidos con 25 victorias, 12 empates y 9 derrotas (63%). A principios de 2025 llegó a Talleres de Remedios de Escalada, pero se fue en marzo tras dirigir apenas seis partidos, con una sola victoria y 5 derrotas.