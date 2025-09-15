Descendió con Independiente, jugó en River y San Lorenzo, y ahora es entrenador Su primera experiencia como DT fue en el club en el que se retiró, donde asumió inmediatamente después de colgar los botines. Ahora acaba de ser presentado en su nuevo equipo. Por







Después de colgar los botines, son muchos los futbolistas que siguen ligados al deporte, pero esta vez como entrenadores. Este es el caso de un exjugador que las pasó todas en su carrera: vistió la camiseta de River, salió campeón con San Lorenzo y descendió con Independiente.

Se trata del exdefensor Cristian Tula, quien debutó en Ferro en 1998 y tuvo una extensa carrera en clubes del fútbol argentino, tanto de Primera como del Ascenso. Se retiró en 2022 jugando para Dock Sud, donde el año anterior había ganado el campeonato de la Primera C.

A fines de agosto, Tula fue anunciado como el nuevo entrenador de Argentino de Merlo, que se encuentra en los últimos puestos del campeonato de Primera B y puso en riesgo su clasificación al Reducido. Su desafío será mejorar el rendimiento y obtener buenos resultados.

"Cristian Tula es el nuevo Director Técnico del Club Atlético Argentino de Merlo. Le deseamos el mayor de los éxitos a él y a todo su cuerpo técnico en esta nueva etapa. ¡Vamos juntos por la gloria!", anunció el club en redes sociales.