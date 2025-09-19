19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dos futbolistas que jugaron en River y en Arabia Saudita: pocos lo sabían

Ambos vivieron una etapa en el fútbol saudí con el Al-Nassr. Luego de distintos desafíos y lesiones, los dos volvieron al club millonario para continuar su historia.

Por
Ambos vistieron la camiseta del Al-Nassr.

Ambos vistieron la camiseta del Al-Nassr.

Reuters

Luego de haber brillado en el fútbol argentino gracias a su nivel en River, dos futbolistas continuaron su carrera en un país que viene sumando año tras año más notoriedad tanto por el desempeño de sus equipos en competencias internacionales como por algunos nombres en las plantillas. Se trata de Arabia Saudita, destino que se está convirtiendo en uno de los mercados más atractivos para negociar contratos millonarios y la posibilidad de sumar nuevos desafíos.

River vs. Racing, por Copa Argentina.
Te puede interesar:

River y Racing tienen fecha confirmada para el esperado duelo de Copa Argentina: cuándo juegan

A ese país viajaron Ramiro Funes Mori y Gonzalo "Pity" Martínez, quienes vistieron la camiseta del Al-Nassr, uno de los equipos más importantes del país árabe. Ambos atravesaron distintas etapas de crecimiento, enfrentaron lesiones y dejaron huella antes de regresar al club que los vio nacer. Su recorrido da una muestra sobre cómo el fútbol en Medio Oriente se transformó en un puente para los jugadores argentinos, gracias a las oportunidades deportivas que se ven acompañadas por un atractivo económico difícil de rechazar.

Funes Mori

Ramiro Funes Mori

Luego de consolidarse en River y dar el salto a Europa, Ramiro Funes Mori fichó por Villarreal en 2018, donde jugó 74 partidos oficiales, marcó tres goles y se consagró campeón de la Europa League. Esa experiencia lo mantuvo en la élite hasta que, en 2021, decidió sumarse al Al-Nassr de Arabia Saudita en una transferencia cercana a los 2 millones de euros.

Su llegada al fútbol árabe significó un cambio importante en su carrera. Con 30 años y una década de trayectoria, dejó atrás la exigencia europea para afrontar un nuevo desafío en Medio Oriente, donde el interés económico pesó tanto como la posibilidad de sumar continuidad. Luego de esa etapa, a principios de 2022 pasó a Cruz Azul de México y, más tarde, en 2023, concretó su regreso a River Plate.

Pity Martinez

Pity Martínez

El “Pity” Martínez también tuvo un recorrido especial antes de llegar a Arabia Saudita. Luego de ser figura en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors, emigró al Atlanta United de la MLS en 2019. Allí disputó 39 encuentros y marcó siete goles, aunque no logró asentarse del todo en el esquema de su entrenador.

En septiembre de 2020 fue transferido al Al-Nassr por 18 millones de dólares, una operación que también benefició económicamente a River y Huracán por el mecanismo de solidaridad. En el club saudí consiguió la Supercopa local, pero su estadía estuvo marcada por lesiones graves: dos roturas de ligamentos y una afección cardíaca lo alejaron de las canchas en varias oportunidades.

En total, convirtió 13 goles en 58 partidos con Al-Nassr, hasta que en agosto de 2023 rescindió su contrato y regresó a River. Ya recuperado, volvió a jugar en la Copa de la Liga Profesional y anotó su primer gol en el reencuentro con la camiseta del Millonario frente a Huracán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Giralt y Varsky no relatarán a River Plate y la noticia sorprendió a los hinchas.

Giralt y Varsky no relatarán a River contra Atlético Tucumán: quiénes los reemplazarán

Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

El Verdao fue superior a River y se llevó el primer cruce.
play

River reaccionó tarde y no le alcanzó: perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final

Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

River abre la complicada serie ante Palmeiras en el Monumental

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

La iniciativa busca reducir el flujo de autos y transporte privado.

La Línea D de subtes extiende su horario para el partido de River por Copa Libertadores

Rating Cero

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

Las nuevas Series Adolescentes de Netflix 
play

Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos
play

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos

Leyla, llega a la pantalla de Telefe.

Confirmado: Telefe emitirá una nueva novela turca con la intención de potenciar el rating

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

últimas noticias

Juan Crlos De Pablo.

El economista que más escucha Javier Milei alertó sobre el riesgo de default y la falta de dólares

Hace 25 minutos
play

El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

Hace 1 hora
Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Estamos muy avanzados

Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: "Estamos muy avanzados"

Hace 1 hora
Mauricio Macri. 

En plena interna del PRO, Macri reaparece con candidatos amarillos en la antesala de octubre

Hace 1 hora
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

Hace 2 horas