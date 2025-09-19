Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios La Academia, que guardó a sus titulares de cara a la revancha con Vélez por Copa Libertadores, aprovechó los errores del Globo y se apoyó en su arquero Cambeses para llevarse un triunfo clave para acomodarse en el Torneo Clausura. Por







La Academia ganó con goles de Vergara y Zaracho.

Racing le ganó a Huracán por 2-0, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2025. La Academia, que guardó a sus titulares para el trascendental cruce de cuartos de final frente a Vélez por Copa Libertadores, se llevó un triunfazo de visitante y aprovechó el mal momento del Globo, que se fue abucheado por sus hinchas.

Al equipo de Gustavo Costas le alcanzó con exprimir los errores de su rival para lograr los tres puntos, en un clima caliente en Parque Patricios. El Globo viene de quedar eliminado en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, y de cosechar tres empates seguidos contra Unión, San Lorenzo y Vélez.

¡¡¡¡¡ !!!!!



Con goles de Duván Vergara en el primer tiempo y Matías Zaracho en el final, logró su segunda victoria seguida en el Torneo Clausura. pic.twitter.com/Q22wWE8hQy — Racing Club (@RacingClub) September 19, 2025

Con tan sólo dos titulares, como Gastón Martirena y Facundo Cambeses, la Academia a los 23 minutos de juego abrió la cuenta el colombiano Duván Vergara, con un remate de media distancia, que venció al arquero Hernán Galíndez, tras un insólito lateral hecho por el local.

A partir de allí, la visita se apoyó en Facundo Cambeses, la figura de la noche, quien se ganó la titularidad al desbancar a Gabriel Arias y ya cosechó su tercera valla invicta al hilo. A pesar de los ataques, con un mano a mano increíble desperdiciado por Juan Bisanz, el Globo jamás logró encontrar la manera de superar a su rival.