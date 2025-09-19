Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Racing le ganó a Huracán por 2-0, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2025. La Academia, que guardó a sus titulares para el trascendental cruce de cuartos de final frente a Vélez por Copa Libertadores, se llevó un triunfazo de visitante y aprovechó el mal momento del Globo, que se fue abucheado por sus hinchas.
Al equipo de Gustavo Costas le alcanzó con exprimir los errores de su rival para lograr los tres puntos, en un clima caliente en Parque Patricios. El Globo viene de quedar eliminado en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, y de cosechar tres empates seguidos contra Unión, San Lorenzo y Vélez.
Con tan sólo dos titulares, como Gastón Martirena y Facundo Cambeses, la Academia a los 23 minutos de juego abrió la cuenta el colombiano Duván Vergara, con un remate de media distancia, que venció al arquero Hernán Galíndez, tras un insólito lateral hecho por el local.
A partir de allí, la visita se apoyó en Facundo Cambeses, la figura de la noche, quien se ganó la titularidad al desbancar a Gabriel Arias y ya cosechó su tercera valla invicta al hilo. A pesar de los ataques, con un mano a mano increíble desperdiciado por Juan Bisanz, el Globo jamás logró encontrar la manera de superar a su rival.
Es más, cuando todo el equipo de Frank Kudelka estaba volcado en ataque, apareció Matías Zaracho sobre el final para finiquitar un encuentro en el que la Academia estuvo a la altura. Huracán, no. Así, Racing escaló al noveno lugar de la Zona A, con 10 puntos a 2 del Globo, que está en el octavo escalón, último lugar clasificatorio al playoff.
Con esta victoria, el equipo se prepara para una semana crucial, que culminará el martes a las 19.00 con la revancha ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida, jugado en Liniers, terminó 1-0 a su favor.
Mirá el resumen de la victoria de Racing sobre Huracán en Parque Patricios