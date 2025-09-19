19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

La Academia, que guardó a sus titulares de cara a la revancha con Vélez por Copa Libertadores, aprovechó los errores del Globo y se apoyó en su arquero Cambeses para llevarse un triunfo clave para acomodarse en el Torneo Clausura.

Por
Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios
La Academia ganó con goles de Vergara y Zaracho.

La Academia ganó con goles de Vergara y Zaracho.

Maravilla Martínez lleva siete goles en nueve partidos en la Copa Libertadores.
Te puede interesar:

Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó 1-0 a Vélez y se quedó con el primer duelo de los cuartos de final

Al equipo de Gustavo Costas le alcanzó con exprimir los errores de su rival para lograr los tres puntos, en un clima caliente en Parque Patricios. El Globo viene de quedar eliminado en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, y de cosechar tres empates seguidos contra Unión, San Lorenzo y Vélez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1969189119591960742&partner=&hide_thread=false

Con tan sólo dos titulares, como Gastón Martirena y Facundo Cambeses, la Academia a los 23 minutos de juego abrió la cuenta el colombiano Duván Vergara, con un remate de media distancia, que venció al arquero Hernán Galíndez, tras un insólito lateral hecho por el local.

A partir de allí, la visita se apoyó en Facundo Cambeses, la figura de la noche, quien se ganó la titularidad al desbancar a Gabriel Arias y ya cosechó su tercera valla invicta al hilo. A pesar de los ataques, con un mano a mano increíble desperdiciado por Juan Bisanz, el Globo jamás logró encontrar la manera de superar a su rival.

vergara racing

Es más, cuando todo el equipo de Frank Kudelka estaba volcado en ataque, apareció Matías Zaracho sobre el final para finiquitar un encuentro en el que la Academia estuvo a la altura. Huracán, no. Así, Racing escaló al noveno lugar de la Zona A, con 10 puntos a 2 del Globo, que está en el octavo escalón, último lugar clasificatorio al playoff.

Con esta victoria, el equipo se prepara para una semana crucial, que culminará el martes a las 19.00 con la revancha ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida, jugado en Liniers, terminó 1-0 a su favor.

Mirá el resumen de la victoria de Racing sobre Huracán en Parque Patricios

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River vs. Racing, por Copa Argentina.

River y Racing tienen fecha confirmada para el esperado duelo de Copa Argentina: cuándo juegan

Sin público visitante, Vélez y Racing jugarán este martes.

Partidazo en Liniers: Vélez recibe a Racing por la Copa Libertadores

Los fanaticos apoyaron al equipo de Gustavo Costas.

Video: impresionante banderazo de los hinchas de Racing en la previa del partido contra Vélez por la Copa Libertadores

Cuatro argentinos se disputarán un lugar en las semifinales del certamen continental.

Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se definieron los árbitros para la ida de los cuartos de final

Nazareno Colombo, la figura del partido, grita con alma y vida su gol.
play

Y un día, Racing volvió a ganar en Avellaneda: superó por 2-0 a San Lorenzo y ya piensa en la Libertadores

Los cuartos de final de la Copa Libertadores fueron programados para los días 16 y 23 de septiembre.

Vélez y Racing jugarán sin visitantes el cruce por los cuartos de final

Rating Cero

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

últimas noticias

Violencia en Córdoba durante el acto de La Libertad Avanza.

Batalla campal en Córdoba: seguidores libertarios se trenzaron con militantes de izquierda

Hace 14 minutos
play
Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Hace 51 minutos
La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Hace 1 hora
El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

Hace 1 hora
play
Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

Hace 1 hora