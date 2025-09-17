Brilló en equipos humildes del fútbol argentino, se fue a Europa y ahora trabaja en el Federal A

Martín Rolle es uno de esos futbolistas que dejaron huella en clubes que no siempre ocupan los primeros planos, pero que marcaron una época. Su nombre se asocia rápidamente a Olimpo de Bahía Blanca y Arsenal de Sarandí , instituciones donde se convirtió en pieza clave y logró importantes títulos.

El mediocampista ofensivo llamó la atención en el fútbol argentino gracias a su desequilibrio, precisión en los últimos metros y capacidad para definir partidos importantes. Sus actuaciones lo llevaron a vestir camisetas históricas como la de San Lorenzo y a dar el salto al exterior, donde sumó experiencia en ligas de Grecia, Chile e Italia.

Con una carrera extensa y diversa, Rolle no solo ganó campeonatos locales como la Copa Argentina, sino que también disfrutó de la exigencia internacional al disputar torneos de prestigio como la Copa Libertadores y la Europa League. Su talento le permitió sostenerse más de dos décadas en el profesionalismo.

Hoy, luego de colgar los botines, continúa vinculado al deporte desde otro lugar. Instalado en Puerto Madryn, impulsa proyectos deportivos y ocupa un rol de gestión en Guillermo Brown, club de su ciudad natal y en donde es ídolo. Desde ese lugar, busca aportar su experiencia para el crecimiento de la institución en el Federal A.

El paso de Martín Rolle por el fútbol

Surgido en las divisiones inferiores de Guillermo Brown, Martín Rolle comenzó a hacerse conocido en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, con la que compitió varias temporadas en la B Nacional. Su salto más importante llegó en 2009, cuando fichó por Olimpo, equipo con el que logró ascender a Primera en 2010 y donde se consolidó como figura con más de 100 partidos y 26 goles.

Ese nivel lo llevó a San Lorenzo, que invirtió 750.000 dólares por su pase. Sin embargo, al no encontrar continuidad, se marchó cedido a Arsenal en 2013. En Sarandí recuperó protagonismo, disputó la Copa Libertadores y festejó la obtención de la Copa Argentina bajo la conducción de Gustavo Alfaro. Su buen rendimiento lo catapultó a Europa, donde defendió la camiseta del Asteras Trípoli de Grecia y compitió en la fase de grupos de la Europa League.

Martin Rolle Redes sociales

Su carrera internacional se extendió por varios clubes: O’Higgins de Chile, Kerkyra de Grecia, Gozzano de Italia y otra etapa en el fútbol griego con Ionikos. Durante ese recorrido, siguió sumando títulos como la Segunda Superliga griega. En 2021 regresó a Argentina para jugar nuevamente en Guillermo Brown, donde cerró su etapa como profesional. Luego del retiro en 2023, se volcó a la dirección deportiva y al entrenamiento, además de fundar una clínica de fútbol en Puerto Madryn. Hoy, su desafío es devolver al club de su ciudad al lugar que perdió en la Primera Nacional.