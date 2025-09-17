17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brilló en equipos humildes del fútbol argentino, se fue a Europa y ahora trabaja en el Federal A

El exmediocampista dejó su huella en clubes de distintas ligas. Luego del retiro, continúa ligado al deporte desde la gestión y la formación.

Por
Luego del retiro en 2023

Luego del retiro en 2023, se volcó a la dirección deportiva y al entrenamiento.

Redes sociales

Martín Rolle es uno de esos futbolistas que dejaron huella en clubes que no siempre ocupan los primeros planos, pero que marcaron una época. Su nombre se asocia rápidamente a Olimpo de Bahía Blanca y Arsenal de Sarandí, instituciones donde se convirtió en pieza clave y logró importantes títulos.

España viene de ser campeón en la Eurocopa.
Te puede interesar:

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

El mediocampista ofensivo llamó la atención en el fútbol argentino gracias a su desequilibrio, precisión en los últimos metros y capacidad para definir partidos importantes. Sus actuaciones lo llevaron a vestir camisetas históricas como la de San Lorenzo y a dar el salto al exterior, donde sumó experiencia en ligas de Grecia, Chile e Italia.

Con una carrera extensa y diversa, Rolle no solo ganó campeonatos locales como la Copa Argentina, sino que también disfrutó de la exigencia internacional al disputar torneos de prestigio como la Copa Libertadores y la Europa League. Su talento le permitió sostenerse más de dos décadas en el profesionalismo.

Hoy, luego de colgar los botines, continúa vinculado al deporte desde otro lugar. Instalado en Puerto Madryn, impulsa proyectos deportivos y ocupa un rol de gestión en Guillermo Brown, club de su ciudad natal y en donde es ídolo. Desde ese lugar, busca aportar su experiencia para el crecimiento de la institución en el Federal A.

Martin Rolle

El paso de Martín Rolle por el fútbol

Surgido en las divisiones inferiores de Guillermo Brown, Martín Rolle comenzó a hacerse conocido en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, con la que compitió varias temporadas en la B Nacional. Su salto más importante llegó en 2009, cuando fichó por Olimpo, equipo con el que logró ascender a Primera en 2010 y donde se consolidó como figura con más de 100 partidos y 26 goles.

Ese nivel lo llevó a San Lorenzo, que invirtió 750.000 dólares por su pase. Sin embargo, al no encontrar continuidad, se marchó cedido a Arsenal en 2013. En Sarandí recuperó protagonismo, disputó la Copa Libertadores y festejó la obtención de la Copa Argentina bajo la conducción de Gustavo Alfaro. Su buen rendimiento lo catapultó a Europa, donde defendió la camiseta del Asteras Trípoli de Grecia y compitió en la fase de grupos de la Europa League.

Martin Rolle

Su carrera internacional se extendió por varios clubes: O’Higgins de Chile, Kerkyra de Grecia, Gozzano de Italia y otra etapa en el fútbol griego con Ionikos. Durante ese recorrido, siguió sumando títulos como la Segunda Superliga griega. En 2021 regresó a Argentina para jugar nuevamente en Guillermo Brown, donde cerró su etapa como profesional. Luego del retiro en 2023, se volcó a la dirección deportiva y al entrenamiento, además de fundar una clínica de fútbol en Puerto Madryn. Hoy, su desafío es devolver al club de su ciudad al lugar que perdió en la Primera Nacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

River abre la complicada serie ante Palmeiras en el Monumental

Lionel Messi metió el gol número 880 en toda su carrera.
play

Lionel Messi volvió a brillar: gol y asistencia para la victoria de Inter Miami sobre Seattle Sounders por 3-1

Maravilla Martínez lleva siete goles en nueve partidos en la Copa Libertadores.
play

Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó 1-0 a Vélez y se quedó con el primer duelo de los cuartos de final

Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales.

Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso: de quién se trata

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Sin público visitante, Vélez y Racing jugarán este martes.

Partidazo en Liniers: Vélez recibe a Racing por la Copa Libertadores

Rating Cero

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina.

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí"

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

Hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más.

Crisis en Marvel: revelan que para los actores, llegar al UCM ya no es tan importante

últimas noticias

El dólar oficial sigue con ritmo ascendente.

El dólar tocó el techo de la banda y el BCRA ya empezó a vender reservas

Hace 4 minutos
play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

Hace 14 minutos
El Gobierno deslizó la posibilidad de la existencia de adoctrinamiento en las aulas.

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo"

Hace 38 minutos
España viene de ser campeón en la Eurocopa.

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

Hace 39 minutos
León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados vive en condiciones inaceptables

León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados viven en "condiciones inaceptables"

Hace 49 minutos