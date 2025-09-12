El increíble récord que consiguió un futbolista de River y que pocos sabían

Un jugador consiguió un récord que pocos futbolistas se dan el lujo de alcanzar en el fútbol de hoy. Se trata de Milton Casco , quien alcanzó una marca que lo deja en la historia de River al cumplir 10 años ininterrumpidos vistiendo la camiseta millonaria.

El lateral izquierdo llegó al club en septiembre de 2015, procedente de Newell’s, y desde entonces se mantuvo en la institución pese a las dificultades de sus primeros años. Aquella jornada de su firma marcó el inicio de una relación que, contra todos los pronósticos iniciales, se extendió durante una década completa.

Su debut fue inmediato y de máxima exigencia, ya que a los cuatro días de sellar su contrato, jugó un superclásico frente a Boca en el Monumental. El resultado fue adverso, pero el dato quedó en la memoria de los hinchas porque marcaba el inicio de una etapa que, con altibajos, terminaría consolidándose con el tiempo.

Resistido en un principio, Casco atravesó etapas de críticas y pérdida de titularidad. Sin embargo, supo reinventarse y, tras la salida de competidores en su puesto, se adueñó del lateral izquierdo para convertirse en una pieza clave de los títulos más importantes de River bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Los números de Milton Casco en River

En esta década con la camiseta de River, Milton Casco acumuló 311 encuentros oficiales. Durante ese recorrido, anotó cinco goles y entregó 25 asistencias, aportando tanto en defensa como en la proyección ofensiva.

Su juego fue determinante en la obtención de 13 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018, donde jugó un papel crucial desde los octavos de final hasta la consagración en Madrid frente a Boca. Además, sus actuaciones lo llevaron a ser convocado a la Selección Argentina, con la que disputó tres partidos y fue parte del plantel que finalizó tercero en la Copa América 2019.

Con 37 años, el entrerriano mantiene un rol secundario en el equipo, aunque es considerado un referente dentro del vestuario y un respaldo confiable en el lateral izquierdo. Su contrato vence a fin de año y, por el momento, no hay definiciones sobre una posible renovación. Más allá de eso, Casco ya se ganó un lugar en la historia del club como uno de los jugadores más constantes de la última era.