Fue uno de los futbolistas que descendió con River y ahora se dedica al campo

El exdefensor paraguayo cambió las canchas por la vida rural. Hoy alterna entre la ganadería y el fútbol amateur en su país.

Eligió un oficio ligado a sus raíces y al trabajo rural.

El nombre de Adalberto Román quedó asociado a uno de los momentos más dolorosos en la historia de River: el descenso de 2011. El exdefensor paraguayo, recordado por una jugada clave en la serie contra Belgrano, se convirtió en blanco de críticas y cargó con el estigma de aquel episodio. Pese a eso, luego de una carrera que también incluyó la oportunidad de levantar títulos, hoy lleva una vida alejada del fútbol profesional.

El fútbol suele dejar huellas imborrables, tanto en los protagonistas como en los hinchas. En el caso de Román, su trayectoria estuvo atravesada por contrastes, ya que pasó de ser una promesa en Libertad de Paraguay y un fichaje millonario en River, a recibir el apodo de “Mr. Descenso” luego de perder la categoría también con Palmeiras en Brasil. Pese a esos golpes, supo reinventarse y encontrar un nuevo camino cuando decidió dejar las canchas.

Actualmente, la vida del exjugador transcurre lejos de las grandes ciudades y los estadios. Luego de retirarse en plena pandemia, eligió un oficio ligado a sus raíces y al trabajo rural, dando inicio a un camino distinto a lo que venía haciendo los últimos años.

Adalberto Román

Qué fue de la vida de Adalberto Román

Román debutó en 2006 con Libertad de Paraguay, donde rápidamente se destacó y levantó cuatro títulos locales. Ese rendimiento lo llevó a River en 2010 a cambio de más de tres millones de dólares. Su primera temporada fue prometedora, pero todo cambió en el Clausura 2011, cuando River se vio obligado a disputar la Promoción frente a Belgrano. En el partido de ida, Román cometió un penal con la mano que abrió el marcador para el equipo cordobés y terminó siendo señalado como uno de los principales responsables del descenso histórico del Millonario.

Luego de un paso breve por Palmeiras, donde sumó un título pero volvió a descender, regresó a River aunque sin continuidad por lesiones. Posteriormente, retornó a Libertad y volvió a sumar campeonatos, además de vestir las camisetas de Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo. Su último intento de fichar por Atyrá quedó trunco por la pandemia de Covid-19. En ese contexto, decidió retirarse a los 32 años, un desenlace anticipado para un futbolista profesional.

Adalberto Román en River

El propio Román reconoció que aquel penal contra Belgrano fue un error determinante, aunque siempre remarcó que el descenso de River fue consecuencia de problemas mucho más profundos en el club. “Nunca dije que fue culpa mía, porque si pensaba así me hubiera retirado al mes del descenso. Asumo mi responsabilidad, pero había fallos desde mucho antes”, declaró en una entrevista.

Adalberto Román

Alejado del fútbol de elite, encontró su lugar en el campo. Compró una finca y se dedica a la ganadería, un oficio que ya conocía desde joven en el interior de Paraguay. “Me gusta, es algo que siempre hice antes de ser jugador”, contó en su momento. Aunque ya no compite de manera profesional, sigue vinculado al deporte participando en una liga regional con el Club Deportivo La Colmena, donde mantiene viva su pasión por este deporte, pero sin las presiones de los grandes escenarios.

