Es una histórica del tenis y volverá a competir después de 4 años: quién es y de qué se trata La tenista con más títulos individuales de Grand Slam en la Era Abierta volverá a jugar tras 4 años de inactividad. Por Agregar C5N en









Debutó como profesional a los 14, ahora tiene 44 años y no juega desde septiembre de 2022.

Fue número 1 del mundo durante 319 semanas.

Ganó 39 Grand Slams contando singles, dobles y dobles mixto.

Aceptó la invitación para jugar el torneo de dobles de Queen´s. El mundo del tenis volverá a disfrutar de una leyenda como Serena Williams, quien supo dominar el deporte durante largos años. La estadounidense es la máxima ganadora de Grand Slams a nivel individual en la Era Abierta con 23 campeonatos, a los que le suma 16 más en la rama de dobles, en donde formó una dupla casi imbatible con su hermana Venus y dobles mixto. Además obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos un total de 4 veces.

Después de casi cuatro temporadas alejada de la competencia, Williams confirmó que volverá a jugar oficialmente en el torneo de dobles de Queen´s, certamen sobre césped que se disputará en Londres entre el 8 y el 14 de junio. La ex número uno del mundo recibió una invitación especial (wild card) por parte de la organización y formará pareja con la canadiense Victoria Mboko de tan solo 19 años, 25 menos que ella. La noticia fue anunciada por la propia jugadora a través de sus redes sociales y generó una enorme expectativa entre fanáticos y especialistas, que sueñan con volver a verla en los grandes escenarios del tenis mundial.

Serena Williams Serena Williams en 2018. Redes sociales

"Queen´s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El césped me ha dado algunos de los momentos más especiales de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos de este deporte", manifestó Serena sobre el certamen que se juega como previa a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Esta declaración le abre la puerta a una posible participación en el Major disputado en Londres, el torneo que más veces ganó en su carrera con un total de 13 coronaciones (7 en singles y 6 en dobles).

Su última competencia en el circuito fue el US Open 2022. En Nueva York logró superar en primera ronda a Danka Kovinic y luego protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar a la estonia Anett Kontaveit, número dos del ranking mundial en ese momento. Su despedida llegó en la tercera ronda frente a la australiana Ajla Tomljanovic, que la venció por 7-5, 6-7 (4) y 6-1 en un intenso partido de más de tres horas disputado en el Arthur Ashe Stadium. A pesar de la derrota, Serena recibió una ovación histórica del público y dejó la cancha entre lágrimas, luego de una noche que fue vivida como el cierre de una carrera irrepetible. Durante ese torneo también volvió a compartir cancha con su hermana Venus en dobles, en una de las imágenes más emotivas de toda su despedida.

Quién es la tenista que volverá a las canchas luego de su retiro A 30 años de su debut como profesional, Serena Williams retornará a un importante escenario del tenis. Tras casi cuatro años fuera del circuito, volverá a competir en torneo de dobles del Queen´s, en Londres. La estadounidense recibió una invitación especial de la organización y compartirá cancha con la joven canadiense Victoria Mboko. El anuncio, realizado por la propia tenista en sus redes sociales, despertó una gran expectativa entre los aficionados por su esperado regreso a la competencia. Serena es una leyenda del tenis que marcó una época y dominó el circuito durante dos décadas. La estadounidense fue numero 1 del mundo durante 319 semanas y ostenta el récord de títulos de Grand Slam en singles en la Era Abierta con 23 conquistas, además de sumar otros 16 trofeos en dobles y dobles mixto. Gran parte de esos éxitos llegaron junto a su hermana Venus, con quien conformó una de las parejas más exitosas de la historia del deporte. A su impresionante palmarés también se le agregan cuatro medallas de oro olímpicas. Serena Williams Serena venció a su hermana en la final del Australian Open 2017. Redes sociales La última vez que Serena Williams compitió de manera oficial fue en el US Open 2022, donde protagonizó una despedida cargada de emoción. En ese torneo venció a Danka Kovinic y sorprendió al eliminar a la entonces número dos del mundo, Anett Kontaveit, antes de caer en la tercera ronda frente a la australiana Ajla Tomljanovic. Pese a la derrota, la estadounidense fue ovacionada por el público del Arthur Ashe Stadium y se retiró entre lágrimas en una noche que quedó grabada como uno de los momentos más emotivos de la historia reciente del tenis.