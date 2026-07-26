26 de julio de 2026 Inicio
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De qué se trata el pago de más de $500.000 que ANSES realiza por única vez en agosto 2026

El organismo previsional confirmó el monto y detalló quiénes pueden acceder al beneficio. Conocé los requisitos y el procedimiento para solicitar esta prestación de Pago Único.

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Conocé toda la información sobre esta prestación que otorga ANSES.

Conocé toda la información sobre esta prestación que otorga ANSES.

  • El pago corresponde a una prestación incluida dentro del sistema de Asignaciones de Pago Único de ANSES.
  • La Asignación por Adopción cuenta con requisitos específicos para que las familias puedan acceder al beneficio.
  • ANSES establece condiciones vinculadas al plazo de solicitud y la situación del grupo familiar.
  • El trámite se realiza mediante la presentación de documentación y los canales oficiales del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el monto de la Asignación por Adopción será de $525.682. La prestación se cobra en agosto y está dirigida a las familias que completaron el proceso de adopción y reúnen las condiciones establecidas por el organismo.

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Este beneficio integra el sistema de Asignaciones de Pago Único (APU), por lo que se abona en una sola oportunidad y no de manera mensual. Su finalidad es brindar un respaldo económico a quienes incorporan un hijo a su grupo familiar mediante una adopción.

ANSES confirmó el monto de la Asignación por Embarazo.

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Cuál es el pago único de más de $500.000 que tiene ANSES en agosto 2026

La Asignación por Adopción de ANSES tiene un monto de $525.682 y forma parte de las Asignaciones de Pago Único que ofrece el organismo. Este beneficio se abona una sola vez, una vez que la adopción fue reconocida legalmente y siempre que la persona cumpla con las condiciones solicitadas. A diferencia de otros pagos, no corresponde a un bono adicional ni a una ayuda mensual, sino a una prestación destinada a brindar acompañamiento económico a las familias que incorporan un hijo o hija a través de la adopción.

Conocé cuales son los requisito para acceder al beneficio.

Conocé cuales son los requisito para acceder al beneficio.

Cuáles son los requisitos para la Asignación por Adopción de ANSES en agosto 2026

Para acceder a la Asignación por Adopción de ANSES, uno de los puntos principales es respetar el plazo establecido para iniciar el trámite. La solicitud puede presentarse desde los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia judicial que confirma la adopción.

Además, las personas que reciben determinadas asignaciones del organismo deben haber cumplido con las condiciones para percibir esa prestación durante el mes en el que se dictó la sentencia de adopción. A su vez, será necesario que los ingresos individuales y familiares se encuentren dentro de los límites fijados por ANSES al momento de analizar el pedido.

Así se realiza el támite.

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Cómo tramitar la Asignación por Adopción de ANSES

Para iniciar el trámite, las personas solicitantes deberán presentar la documentación necesaria para acreditar su identidad y demostrar el vínculo legal con el niño, niña o adolescente adoptado. Los documentos requeridos son:

  • DNI de la madre y/o del padre.
  • DNI del hijo o hija.
  • Partida de nacimiento.
  • Sentencia de adopción.

Es fundamental que los datos personales y familiares estén actualizados y correctamente registrados ante el organismo, ya que esto permite agilizar la evaluación de la solicitud y evitar posibles demoras durante el proceso.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos pueden solicitar la Asignación de Pago Único mediante los canales oficiales habilitados por ANSES, siempre dentro del período permitido para realizar el trámite. Luego de presentar la documentación correspondiente y recibir la aprobación del organismo, el beneficio se acredita en un único pago.

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