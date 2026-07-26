Cómo comenzará el clima en la última semana de julio 2026 El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo será el comienzo de la última semana de julio en el AMBA, con un panorama que presentará diferentes condiciones a lo largo de los días. Por Agregar C5N en









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La primera semana de vacaciones de invierno presentó distintas variaciones en las condiciones meteorológicas del AMBA.

El clima atravesó jornadas inestables y luego dio paso a un escenario con mejores condiciones.

El SMN anticipa cómo serán los primeros días de la última semana de julio.

El cierre de la semana podría presentar nuevos cambios en el panorama del tiempo. La primera semana de las vacaciones de invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvo marcada por cambios constantes en las condiciones del tiempo. Aunque el clima había mostrado una mejora en los últimos días, las condiciones meteorológicas podrían volver a modificarse y dar paso a un escenario más variable durante la próxima semana.

El comienzo del receso escolar estuvo acompañado por jornadas grises, con nubosidad, temperaturas bajas y algunas precipitaciones que afectaron las actividades al aire libre. La falta de estabilidad obligó a modificar algunos planes previstos para disfrutar de los primeros días de descanso.

Así estuvo el clima en la primera semana de vacaciones de invierno. Freepik Sin embargo, con el paso de la semana el panorama meteorológico cambió y el sol volvió a aparecer tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. A pesar de las buenas condiciones, las bajas temperaturas propias del invierno se mantuvieron y hicieron necesario continuar utilizando ropa de abrigo.

Así comienza el clima la última semana de julio 2026 Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de la próxima semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires estará marcado por condiciones más estables, aunque con temperaturas bajas propias del invierno. Luego de los cambios registrados durante la primera parte de las vacaciones, se espera que los primeros días presenten jornadas frías y con presencia de nubosidad.

Durante lunes, martes y miércoles, el panorama meteorológico mantendría una tendencia de tiempo más tranquilo, con bajas probabilidades de precipitaciones y marcas térmicas acordes a la época del año. Las mañanas continuarán siendo frescas, por lo que será necesario mantener los abrigos para las actividades al aire libre.

El pronóstico del tiempo según el SMN. Servicio Meteorológico Nacional Hacia el jueves y viernes podrían volver a registrarse cambios en las condiciones del tiempo, con mayor inestabilidad y la posibilidad de nuevas lluvias en la región. De esta manera, el cierre de la semana podría estar acompañado por un escenario más variable, según las actualizaciones del organismo meteorológico.