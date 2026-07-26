La Fórmula 1 anunció que Malasia albergará el GP de Bahréin: cuándo se corre Los organizadores finalmente confirmaron días y sede de la etapa asignada a Medio Oriente. Cómo queda el calendario. Por Agregar C5N en









La F1 vuelve al circuito de Sepang tras varios años de ausencia.

La Fórmula 1 confirmó de forma oficial que el Gran Premio de Bahréin se mudará a Malasia. Estaba suspendido oportunamente a causa del conflicto bélico en Medio Oriente, por lo que se realizará entre el 2 y el 4 de octubre.

El evento mantendrá su denominación oficial como "Gulf Air Grand Prix de Baréin en Malasia" gracias a un histórico acuerdo entre ambas naciones, mediante el cual el gobierno bareiní asumirá la mayor parte de los costos logísticos y organizativos.

La propia F1 destacó la capacidad de adaptación del deporte y la generosidad de las autoridades malasias para rescatar la fecha. Con esta reestructuración, el campeonato quedará fijado en 23 carreras, confirmando además la cancelación definitiva del Gran Premio de Arabia Saudita, que tampoco tendrá reemplazo.

La Fórmula 1 vuelve a Malasia El icónico trazado ubicado junto al aeropuerto de Kuala Lumpur volverá a recibir a la Máxima por primera vez desde 2017, luego de haber sido sede ininterrumpida de 19 ediciones entre 1999 y ese año.

Kimi Antoelli logró su 6° victoria consecutiva en el año Ubicado estratégicamente en el cronograma entre las fechas de Azerbaiyán y Singapur, el retorno de Sepang promete reavivar el entusiasmo de los fanáticos en una plaza histórica del automovilismo mundial, manteniendo intacto el resto del calendario de la temporada.

Fórmula 1: cómo queda el calendario completo Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

del 21 al 23 de agosto Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

del 4 al 6 de septiembre Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

del 11 al 13 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

del 24 al 26 de septiembre Gran Premio de Malasia : 2 al 4 de octubre

: 2 al 4 de octubre Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

del 9 a 11 de octubre Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

del 23 al 25 de octubre Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

del 30 de octubre al 1° de noviembre Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

del 6 al 8 de noviembre Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

del 19 al 21 de noviembre Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

del 27 al 29 de noviembre Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre