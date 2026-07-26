La Fórmula 1 anunció que Malasia albergará el GP de Bahréin: cuándo se corre

La Fórmula 1 confirmó de forma oficial que el Gran Premio de Bahréin se mudará a Malasia. Estaba suspendido oportunamente a causa del conflicto bélico en Medio Oriente, por lo que se realizará entre el 2 y el 4 de octubre.
Los organizadores finalmente confirmaron días y sede de la etapa asignada a Medio Oriente. Cómo queda el calendario.
La Fórmula 1 confirmó de forma oficial que el Gran Premio de Bahréin se mudará a Malasia. Estaba suspendido oportunamente a causa del conflicto bélico en Medio Oriente, por lo que se realizará entre el 2 y el 4 de octubre.
El evento mantendrá su denominación oficial como "Gulf Air Grand Prix de Baréin en Malasia" gracias a un histórico acuerdo entre ambas naciones, mediante el cual el gobierno bareiní asumirá la mayor parte de los costos logísticos y organizativos.
La propia F1 destacó la capacidad de adaptación del deporte y la generosidad de las autoridades malasias para rescatar la fecha. Con esta reestructuración, el campeonato quedará fijado en 23 carreras, confirmando además la cancelación definitiva del Gran Premio de Arabia Saudita, que tampoco tendrá reemplazo.
El icónico trazado ubicado junto al aeropuerto de Kuala Lumpur volverá a recibir a la Máxima por primera vez desde 2017, luego de haber sido sede ininterrumpida de 19 ediciones entre 1999 y ese año.
Ubicado estratégicamente en el cronograma entre las fechas de Azerbaiyán y Singapur, el retorno de Sepang promete reavivar el entusiasmo de los fanáticos en una plaza histórica del automovilismo mundial, manteniendo intacto el resto del calendario de la temporada.