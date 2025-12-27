Brasil: el delantero argentino que no fue campeón, pero terminó como goleador del año El futbolista acumuló 27 tantos en 65 partidos disputados entre todas las competencias oficiales de la temporada y miró a todas las grandes figuras desde arriba. Por + Seguir en







Pablo Vegetti fue el goleador de Brasil en 2025.

El delantero argentino Pablo Vegetti terminó la temporada 2025 en Vasco Da Gama con sensaciones encontradas: pese a que no pudo ser campeón en Brasil, se consagró como el máximo goleador sumando todas las competencias disputadas en el país vecino.

En total, el exfutbolista de Belgrano e Instituto marcó 27 goles en 65 partidos disputados (14 por Brasilerao, 2 por Copa de Brasil, 6 en el Campeonato Carioca y 5 por Copa Sudamericana).

En el top 10 de goleadores, Vegetti superó por apenas un tanto al brasileño Kaio Jorge, de Cruzeiro, y por dos a su compatriota de Palmeiras, José Manuel López, y al uruguayo Giorgian de Arrascaeta, de Flamengo.

pablo-vegetti_862x485 Pablo Vegetti convirtió 27 goles en 65 partidos disputados en Brasil. Desde que llegó en 2023 al conjunto de Río de Janeiro, Veggeti lleva acumlados 60 goles en 140 encuentros, ganándose el cariño de los hinchas del Vasco y siendo uno de los jugadores más importantes de la temporada.

Top 10 goleadores de Brasil en la temporada 2025 Pablo Vegetti: 27 goles.

Kaio Jorge: 26 goles.

Giorgian de Arrascaeta: 25 goles.

José López: 25 goles.

Hulk: 21 goles.

Alan Patrick: 21 goles.

Germán Cano: 20 goles.

Rayan: 20 goles.

Víctor Roque: 20 goles.

Willian José: 20 goles.