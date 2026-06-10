10 de junio de 2026 Inicio
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Inauguran la estatua de Messi más grande del mundo: cuánto mide y dónde estará

La imponente escultura del capitán de la Selección argentina ingresó en su fase final de montaje, generando una enorme expectativa por su inminente presentación oficial.

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La obra más grande del astro rosarino estará en Argentina.

La obra más grande del astro rosarino estará en Argentina.

La expectativa futbolística crece a pasos agigantados en la provincia de Neuquén con los preparativos para la presentación de un monumento sin precedentes. La localidad de Cutral Co se convertirá en el hogar de la estatua de Lionel Messi más grande de todo el planeta, una imponente estructura que ingresó en su fase definitiva de ensamblaje y que promete transformar por completo el paisaje urbano local, consolidándose como un punto de interés ineludible para los habitantes de la ciudad.

Lionel Messi en la Selección argentina.
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El colosal monumento destinado a homenajear al capitán de la Selección argentina llamará la atención de todos debido a sus extraordinarias dimensiones, alcanzando una altura total de 26 metros. La obra exhibirá la figura del astro del futbol sosteniendo la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, un importante detalle que demandó una compleja planificación para el traslado y la fijación de las piezas debido al gran peso que representa la extremidad superior de la escultura.

Estatua Messi - Neuquen

A pesar de que las tareas de montaje final avanzan a paso firme de la mano del equipo del artista local Aldo Beroisa y de operarios de la Municipalidad, el cronograma oficial sufrió algunas modificaciones debido a problemas climáticos. El avance de la obra depende de forma directa de las condiciones meteorológicas en la región, ya que la intensa neblina dificulta de manera notoria la visibilidad para operar en las alturas.

La inauguración formal de la gigantesca figura estaba pautada originalmente para este viernes, pero las autoridades municipales decidieron postergar el evento y barajan este fin de semana como la fecha alternativa más viable para el corte de cintas. El municipio local aguarda que las condiciones climáticas mejoren en las próximas horas para poder encastrar el brazo restante junto al trofeo, para de esta manera superar a la estatua que se encuentra en la India que es, hasta el momento, la estatua de Messi más grande del mundo.

Cómo es la estatua de Messi en India

La estatua de Messi en Cutral Co destronará a la que hicieron del capitán de la Selección en la ciudad de Calcuta, India, hasta ahora la más grande de mundo. Un club local impulsó la creación de una imponente escultura de 21 metros de altura en el barrio de Lake Town. El monumento captó la atención del mundo entero, sin embargo, ahora será la segunda estatua más grande del rosarino.

Estatua Messi - India

La descomunal estructura representa una de las postales más emblemáticas en la carrera del astro rosarino: el momento exacto en el que levanta la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. La figura muestra al futbolista con su brazo derecho extendido sosteniendo el ansiado trofeo dorado, replicando la histórica conquista que conmovió a millones de fanáticos. Para lograr este impresionante nivel de detalle, un equipo compuesto por 45 personas debió trabajar a contrarreloj durante un total de 27 dias consecutivos.

La elección de Calcuta como sede de este masivo reconocimiento no fue casualidad, ya que el estado de Bengala Occidental y la vecina región de Bangladesh albergan una de las comunidades de fanáticos más apasionadas por la Selección Argentina. Las calles de la zona se tiñeron de celeste y blanco para recibir al delantero en su segunda visita histórica al país asiático, la cual se organizó 14 años después de aquel recordado partido amistoso internacional que la Albiceleste disputó frente a Venezuela en la misma localidad.

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