"Mete miedo": diarios de todo el mundo se rindieron ante Lionel Messi por el amistoso de la Selección argentina Los medios internacionales destacaron el desempeño del astro rosarino durante el partido contra Islandia, que fue el último previo al Mundial 2026. "La magia de Leo es eterna", destacaron. Por Agregar C5N en









Lionel Messi en la Selección argentina.

Lionel Messi tuvo un gran desempeño durante el triunfo 3-0 de la Selección argentina sobre Islandia por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026, por lo que recibió varios elogios de distintos medios internacionales. El astro ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo y anotó un gol de penal.

El diario Globo Esporte destacó el ingreso de Messi al campo de juego, luego de que el capitán argentino se recuperara de una sobrecarga muscular. "Marcó el segundo gol de Argentina de penalti, inició la jugada del tercero, anotado por Thiago Almada, y demostró su habilidad, además de su reconocido talento, en cada intervención", expresó el medio brasileño.

En tal sentido, el medio brasileño Lance también subrayó el nivel del rosarino: "Lionel Messi entró al partido en la segunda mitad tras la pausa para hidratación de los jugadores de Argentina e Islandia. Con su primer toque de balón, el número 10 dejó a Lautaro Martínez solo ante Olafsson, y el delantero provocó un penalti que el capitán del equipo de Lionel Scaloni transformó para darle la victoria a los sudamericanos".

Messi Lionel Messi en la Selección argentina. Redes sociales En tanto, el rotativo francés L'Équipe marcó: "Con un decisivo Lionel Messi entrando desde el banquillo, Argentina superó con facilidad a Islandia en su último partido de prueba antes del Mundial".

"Con 20 minutos, con una asistencia y con un gol que fue mucho más que su grito 117 en 199 partidos albicelestes. Fue el grito que lo convirtió en el goleador más longevo de la Selección con 38 años, 11 meses y 14 días, superando al mítico Ángel Labruna", expresó por su parte el medio español Mundo Deportivo. También el diario madrileño AS definió que "Messi mete miedo".