Mundial 2026: así fue la participación de Argelia en la Copa del Mundo y cómo es su vuelta tras 12 años

- Argelia volverá a disputar un Mundial tras 12 años y atraviesa la etapa más destacadas de su historia en la competición.
- Su debut mundialista dejó una actuación que todavía es recordada entre los grandes logros del fútbol africano.
- La selección tuvo participaciones con resultados dispares, hasta alcanzar su mejor rendimiento en su última presentación en 2014.
- De cara a 2026, llega con un plantel competitivo y la ilusión de volver a ser protagonista en la Copa del Mundo.
La Selección de Argelia volverá a una Copa del Mundo tras lo que fue su participación en 2014. Esta será su quinta presencia en el certamen y significa la tercera en los últimos cinco Mundiales, confirmando así su mejor etapa histórica con respecto a este torneo. Las dos veces anteriores fueron en la década del 80, con la clasificación de manera consecutiva en 1982 y 1986.
La participación en España 1982 empezó muy bien pero terminó con un sabor amargo. Debutó con un 2-1 histórico sobre Alemania Federal, vigente campeón europeo y uno de los grandes favoritos al título, logrando la primera victoria de un país africano sobre un europeo en Mundiales. Luego cayó frente a Austria, pero se recuperó con una victoria ante Chile. A pesar de sumar dos triunfos en tres encuentros, quedó eliminada en la fase de grupos por el polémico triunfo 1-0 de Alemania sobre Austria, resultado que clasificaba a ambos equipos y dejaba afuera a los argelinos. A partir de ese partido la FIFA decidió que los últimos partidos de cada grupo se jugaran en simultáneo.
argelia alemania 1982
Argelia 2-1 República Federal de Alemania (RFA), España 1982.
FIFA
Cuatro años después, Argelia volvió a clasificarse a una Copa del Mundo y llegó a México 1986 con la ilusión de repetir la buena imagen mostrada en el último certamen. Le tocó un grupo durísimo con Irlanda del Norte, Brasil y España. Debutó con un empate ante los norirlandeses, pero luego perdió frente a Brasil y España. Terminó en la última posición de su zona con apenas un punto y no pudo acceder a la siguiente ronda.
Cómo fue la participación de Argelia en los mundiales
Después de una ausencia de 24 años, Argelia regresó a la máxima cita del fútbol en Sudáfrica 2010. Integró su grupo junto a Eslovenia, Inglaterra y Estados Unidos. En su debut cayó por la mínima ante los eslovenos, luego consiguió un valioso empate ante Inglaterra y llegó a la última jornada con chances de clasificación, aunque terminó cayendo frente a Estados Unidos. El conjunto africano fue uno de los pocos que no logró convertir goles en ese certamen.
Todo lo contrario ocurrió en Brasil 2014, su última participación y la mejor actuación histórica. Le tocó un grupo con dos europeos y una potencia de Asia. Comenzó su camino con derrota ante Bélgica, si bien arrancó ganando terminó perdiendo sobre el final del partido por 2-1. En la segunda fecha tenía la obligación de ganar para depender de sí mismo y lo hizo con autoridad, 4 a 2 sobre Corea del Sur. En la última empató con Rusia y aseguró su boleto a octavos de final por primera vez en la historia. Allí se enfrentó a Alemania, que terminaría consagrándose campeona del torneo. Argelia protagonizó un partidazo, llevando al límite a uno de los mejores equipos del mundo. Recién en el tiempo suplementario los alemanes lograron imponerse por 2-1.
Argelia 2014
Argelia celebrando el pase a octavos en Brasil 2014.
ESPN
Argelia será un rival peligroso para Argentina y para el resto de los equipos en este Mundial. Llega con un equipo consolidado, que mezcla talento joven en figuras como Ibrahim Maza y Fares Chaibi, y experiencia en nombres como Nabil Bentaleb y Riyad Mahrez. Además cuenta con la presencia de Vladimir Petkovic en el banco, un entrenador con experiencia en Mundiales y en el fútbol europeo.