Mundial 2026: así fue la participación de Argelia en la Copa del Mundo y cómo es su vuelta tras 12 años Conocé cómo le fue en los Mundiales al primer rival de Argentina en esta edición. Por Agregar C5N en









Un país que sabe complicar a las grandes potencias en los Mundiales.

Argelia volverá a disputar un Mundial tras 12 años y atraviesa la etapa más destacadas de su historia en la competición.

Su debut mundialista dejó una actuación que todavía es recordada entre los grandes logros del fútbol africano.

La selección tuvo participaciones con resultados dispares, hasta alcanzar su mejor rendimiento en su última presentación en 2014.

De cara a 2026, llega con un plantel competitivo y la ilusión de volver a ser protagonista en la Copa del Mundo. La Selección de Argelia volverá a una Copa del Mundo tras lo que fue su participación en 2014. Esta será su quinta presencia en el certamen y significa la tercera en los últimos cinco Mundiales, confirmando así su mejor etapa histórica con respecto a este torneo. Las dos veces anteriores fueron en la década del 80, con la clasificación de manera consecutiva en 1982 y 1986.

La participación en España 1982 empezó muy bien pero terminó con un sabor amargo. Debutó con un 2-1 histórico sobre Alemania Federal, vigente campeón europeo y uno de los grandes favoritos al título, logrando la primera victoria de un país africano sobre un europeo en Mundiales. Luego cayó frente a Austria, pero se recuperó con una victoria ante Chile. A pesar de sumar dos triunfos en tres encuentros, quedó eliminada en la fase de grupos por el polémico triunfo 1-0 de Alemania sobre Austria, resultado que clasificaba a ambos equipos y dejaba afuera a los argelinos. A partir de ese partido la FIFA decidió que los últimos partidos de cada grupo se jugaran en simultáneo.

argelia alemania 1982 Argelia 2-1 República Federal de Alemania (RFA), España 1982. FIFA Cuatro años después, Argelia volvió a clasificarse a una Copa del Mundo y llegó a México 1986 con la ilusión de repetir la buena imagen mostrada en el último certamen. Le tocó un grupo durísimo con Irlanda del Norte, Brasil y España. Debutó con un empate ante los norirlandeses, pero luego perdió frente a Brasil y España. Terminó en la última posición de su zona con apenas un punto y no pudo acceder a la siguiente ronda.

Cómo fue la participación de Argelia en los mundiales Después de una ausencia de 24 años, Argelia regresó a la máxima cita del fútbol en Sudáfrica 2010. Integró su grupo junto a Eslovenia, Inglaterra y Estados Unidos. En su debut cayó por la mínima ante los eslovenos, luego consiguió un valioso empate ante Inglaterra y llegó a la última jornada con chances de clasificación, aunque terminó cayendo frente a Estados Unidos. El conjunto africano fue uno de los pocos que no logró convertir goles en ese certamen.

Todo lo contrario ocurrió en Brasil 2014, su última participación y la mejor actuación histórica. Le tocó un grupo con dos europeos y una potencia de Asia. Comenzó su camino con derrota ante Bélgica, si bien arrancó ganando terminó perdiendo sobre el final del partido por 2-1. En la segunda fecha tenía la obligación de ganar para depender de sí mismo y lo hizo con autoridad, 4 a 2 sobre Corea del Sur. En la última empató con Rusia y aseguró su boleto a octavos de final por primera vez en la historia. Allí se enfrentó a Alemania, que terminaría consagrándose campeona del torneo. Argelia protagonizó un partidazo, llevando al límite a uno de los mejores equipos del mundo. Recién en el tiempo suplementario los alemanes lograron imponerse por 2-1.

Argelia 2014 Argelia celebrando el pase a octavos en Brasil 2014. ESPN Argelia será un rival peligroso para Argentina y para el resto de los equipos en este Mundial. Llega con un equipo consolidado, que mezcla talento joven en figuras como Ibrahim Maza y Fares Chaibi, y experiencia en nombres como Nabil Bentaleb y Riyad Mahrez. Además cuenta con la presencia de Vladimir Petkovic en el banco, un entrenador con experiencia en Mundiales y en el fútbol europeo.