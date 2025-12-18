Boca tendría acordado su primer refuerzo: lo confirmó un exjugador del club

Atento Boca: Marino Hinestroza se perfila para transformarse en la primera incorporación de Boca Juniors en el próximo mercado de pases. ¿Lo más insólito? lo confirmó un ex-Boca, Jordan Campuzano.

El delantero colombiano de 23 años dio indicios claros de su salida de Atlético Nacional luego de coronarse campeón de la Copa Colombia , tras imponerse por 1-0 a Independiente de Medellín, y publicar un mensaje de despedida que aceleró las versiones sobre su desembarco en La Bombonera.

“Esta historia tenía que cerrarse con un título. Verde querido, te llevo para siempre en el corazón”, escribió el futbolista en sus redes sociales después de disputar la final como titular, en un posteo que fue leído como el cierre de su etapa en el club de Medellín.

Si bien una simple historia parecería no tener demasiada trascendencia para confirmar una noticia de semejante calibre, fue un ex-Boca quien se encargó de dar la confirmación. En medio de los festejos, se coló una frase que le da sentido a toda la operación.

"Ahi les mando, ahí les mando para la Argentina. Ahí les mando a los de Boca para la Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser, déjenlo ser", dijo en una transmisión en vivo de Instagram.

En las últimas horas, las gestiones avanzaron rápidamente. Juan Román Riquelme se comunicó directamente con el jugador y Boca envió un representante a Colombia para destrabar los últimos detalles. Aunque todavía resta ajustar un punto puntual, el acuerdo entre las partes está prácticamente sellado y todo indica que la operación se concretará pensando en la temporada 2026, cuando el Xeneize volverá a competir en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Si bien los números oficiales no fueron confirmados, Atlético Nacional había fijado inicialmente el valor del pase en u$s8 millones. Desde el club de la Ribera presentaron una propuesta cercana a los seis millones, contemplando incentivos y objetivos, cifras que se aproximan a las que finalmente cerrarán la transferencia.

El desenlace contrasta con lo ocurrido a mediados de año, cuando la negociación se cayó debido a que desde Colombia exigían más de u$s10 millones. La merma en el nivel del jugador durante el segundo semestre llevó a una reducción en las pretensiones económicas y facilitó la salida de uno de los nombres más destacados del plantel.