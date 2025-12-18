Llegó la confirmación oficial de la Finalíssima: cuándo y dónde se juega el partido entre Argentina y España CONMEBOL, la UEFA, la AFA y la RFEF finalmente ratificaron la fecha y la sede para el encuentro que enfrentará a los campeones de la Copa América y de la Euro de 2024. Será el último cotejo oficial para ambos antes del Mundial 2026. Por + Seguir en







El último partido de la Selección argentina en 2025 fue un 2-0 ante Angola.

Después de varios días de especulaciones, la Finalíssima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede. Será el 27 de marzo a las 15 en el estadio Lusail, en Qatar.

CONMEBOL, la UEFA, la AFA y la RFEF finalmente llegaron a un acuerdo y ratificaron el partido que pondrá frente a frente a los campeones de la Copa América y a la Eurocopa de 2024.

La Finalissima retomó su vigencia en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley a mediados de ese año, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Aquella consagración fue un punto de inflexión para el ciclo de Lionel Scaloni y uno de los pasos clave hacia el título mundial en Qatar.

En el seleccionado argentino, todas las miradas siguen puestas en Lionel Messi, capitán y emblema del equipo, aunque su futuro es una incógnita ya que no se sabe con certeza si finalmente jugará el Mundial 2026. Junto a él, jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Emiliano “Dibu” Martínez aparecen como piezas clave del proyecto.

España, por su parte, atraviesa un proceso de consolidación tras su conquista de la Eurocopa, con una generación joven que buscará demostrar que está preparado para competir de igual a igual con los campeones del mundo. Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri, son los nombres que asoman para poder darle batalla al equipo de Lionel Scaloni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/2001644356755951922&partner=&hide_thread=false Finalmente es .



España y @Argentina disputarán la # el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar.



Toda la información: https://t.co/61RS0YcoCH #VamosEspaña pic.twitter.com/ZXZjHRGVdd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 18, 2025 “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, destacó el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Por otro lado, el presidente de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”. Los organismos oficiales adelantaron que todo lo vinculado a la venta de entradas será informado oportunamente.