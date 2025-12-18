18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Llegó la confirmación oficial de la Finalíssima: cuándo y dónde se juega el partido entre Argentina y España

CONMEBOL, la UEFA, la AFA y la RFEF finalmente ratificaron la fecha y la sede para el encuentro que enfrentará a los campeones de la Copa América y de la Euro de 2024. Será el último cotejo oficial para ambos antes del Mundial 2026.

Por
El último partido de la Selección argentina en 2025 fue un 2-0 ante Angola.

El último partido de la Selección argentina en 2025 fue un 2-0 ante Angola.

Después de varios días de especulaciones, la Finalíssima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede. Será el 27 de marzo a las 15 en el estadio Lusail, en Qatar.

El emotivo video de AFA para recordar a los campeones de 2022.
Te puede interesar:

El emotivo video de la AFA y el recuerdo de los campeones del mundo, a tres años del Mundial de Qatar 2022

CONMEBOL, la UEFA, la AFA y la RFEF finalmente llegaron a un acuerdo y ratificaron el partido que pondrá frente a frente a los campeones de la Copa América y a la Eurocopa de 2024.

La Finalissima retomó su vigencia en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley a mediados de ese año, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Aquella consagración fue un punto de inflexión para el ciclo de Lionel Scaloni y uno de los pasos clave hacia el título mundial en Qatar.

En el seleccionado argentino, todas las miradas siguen puestas en Lionel Messi, capitán y emblema del equipo, aunque su futuro es una incógnita ya que no se sabe con certeza si finalmente jugará el Mundial 2026. Junto a él, jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Emiliano “Dibu” Martínez aparecen como piezas clave del proyecto.

España, por su parte, atraviesa un proceso de consolidación tras su conquista de la Eurocopa, con una generación joven que buscará demostrar que está preparado para competir de igual a igual con los campeones del mundo. Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri, son los nombres que asoman para poder darle batalla al equipo de Lionel Scaloni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/2001644356755951922&partner=&hide_thread=false

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, destacó el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

Por otro lado, el presidente de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

Los organismos oficiales adelantaron que todo lo vinculado a la venta de entradas será informado oportunamente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

messi 2026: de cumplir el sueno de ser campeon en qatar 2022 al desafio de jugar un sexto mundial

Messi 2026: de cumplir el sueño de ser campeón en Qatar 2022 al desafío de jugar un sexto Mundial

Lionel Messi y Nicolás Otamendi jugarán su último Mundial con la Selección argentina

A tres años del título en Qatar 2022: los cambios en la Selección argentina de cara al Mundial 2026

De acuerdo a lo que infomó FIA, el campeón del mundo se llevará 50 millones de dólares

Mundial 2026: cuánto cobrará Argentina si es bicampeón del mundo

El jugador de futbol Alexis Mac Allister demostró sus habilidades como asador. 

El look de Mac Allister para hacer asado: un short de un equipo argentino, remera de los campeones del mundo y camperón

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

El partido será el 27 de marzo.

Se confirmó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo será

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 10 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 33 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 39 minutos
play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Hace 40 minutos
Las porciones del bodegón El Obrero son abundantes. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace el mejor bife de lomo

Hace 44 minutos