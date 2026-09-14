Bolivia, Burkina Faso y Benín: los amistosos de la Selección argentina elegidos por la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino tiene previsto enfrentar a esos rivales, aunque espera una respuesta de la FIFA. La entidad oficializará este martes los partidos, que serán los primeros encuentros luego de la Copa del Mundo.

La Selección argentina tiene previsto jugar los próximos partidos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en el marco de la fecha FIFA de septiembre y octubre, aunque espera una respuesta de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Se tratará de los primeros encuentros de la Albiceleste tras el Mundial 2026 y luego del retiro de Lionel Messi del equipo.

El día que Bielsa se quedó "sin energías": a 22 años de la renuncia que sacudió a la Selección argentina

Según consignaron fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a C5N , la entidad programó jugar contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y frente a Benín el martes 6 de octubre también en el estadio de River. También señalaron que esperan oficializar este martes esos amistosos.

Por lo pronto, la AFA aguarda que la FIFA resuelva si los tres partidos serían considerados de Clase A , que entre otros puntos significa que los futbolistas sancionados puedan cumplir la suspensión en esos encuentros. Se trata de un punto clave, después de los duros castigos a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada por los incidentes con los jugadores de España luego de la final del Mundial 2026.

También se espera si la Selección deberá cumplir con el cierre parcial del 50% de las tribunas en el próximo cruce oficial por los cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminadores durante la Copa del Mundo.

La Selección de Bolivia, debido a que integra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) , es uno de los equipos que frecuentemente enfrenta a la Albiceleste. El conjunto de Lionel Scaloni tiene un amplio historial favorable ya que ganaron 4-1 por la Copa América 2021, 2-1 y 3-0 por las Eliminatorias para Qatar 2022 y 3-0 y 6-0 en las Eliminatorias para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, los bolivianos se quedaron a un paso de disputar el último Mundial debido a que perdieron 2-1 con Irak.

Por su parte, Burkina Faso tampoco pudo acceder a la última Copa del Mundo debido a que no ingresó a la última instancia del repechaje después de quedar eliminado por diferencia de gol en la clasificación entre los mejores segundos y será su primer enfrentamiento con la Selección. En tanto, Benín no avanzó a la siguiente ronda de las eliminatorias africanas y también jugará por primera vez contra la Albiceleste.

Los amistosos de la Selección argentina, entre el interrogante sobre Lionel Messi y Lionel Scaloni

El astro confirmó su retiro de la Albiceleste y le puso punto final a una etapa dorada de más de 20 años en la Albiceleste. Tras el anuncio, se espera si los próximos amistosos serán la despedida de Messi o si la AFA organizará otros encuentros para homenajear al histórico delantero.

Por su parte, Scaloni comenzó a definir su futuro, ya que con contrato con la AFA hasta diciembre, el campeón del mundo y bicampeón de América recibió la noticia de la salida de uno de los integrantes de su cuerpo técnico, Walter Samuel, que se suma al anunciado retiro de Messi.

La salida de Samuel se produjo en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni tras la final perdida ante España en el Mundial 2026 y el fin de ciclo de Lionel Messi en la Albiceleste. Si bien la idea del exjugador es formarse durante algunos meses más para poder dar el salto a las grandes ligas como entrenador principal, su desvinculación del cuerpo técnico argentino está confirmada.

Mientras tanto, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia se mantiene firme en la continuidad del DT. Ante la incertidumbre generada por las declaraciones de Lionel Scaloni luego de la derrota contra España en Nueva York, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que no tiene ninguna otra alternativa en mente para el banco de la Albiceleste. "Mi plan A, B y C es él", afirmó en una entrevista televisiva.