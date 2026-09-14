14 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Bolivia, Burkina Faso y Benín: los amistosos de la Selección argentina elegidos por la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino tiene previsto enfrentar a esos rivales, aunque espera una respuesta de la FIFA. La entidad oficializará este martes los partidos, que serán los primeros encuentros luego de la Copa del Mundo.

Nicolás Panni
Por
Nicolás Panni
La Selección argentina jugará una serie de amistosos.

La Selección argentina jugará una serie de amistosos.

X @Argentina

La Selección argentina tiene previsto jugar los próximos partidos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en el marco de la fecha FIFA de septiembre y octubre, aunque espera una respuesta de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Se tratará de los primeros encuentros de la Albiceleste tras el Mundial 2026 y luego del retiro de Lionel Messi del equipo.

Bielsa y la histórica medalla dorada con la Sub 23 de la Selección argentina en Atenas.
Te puede interesar:

El día que Bielsa se quedó "sin energías": a 22 años de la renuncia que sacudió a la Selección argentina

Según consignaron fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a C5N, la entidad programó jugar contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y frente a Benín el martes 6 de octubre también en el estadio de River. También señalaron que esperan oficializar este martes esos amistosos.

Por lo pronto, la AFA aguarda que la FIFA resuelva si los tres partidos serían considerados de Clase A, que entre otros puntos significa que los futbolistas sancionados puedan cumplir la suspensión en esos encuentros. Se trata de un punto clave, después de los duros castigos a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada por los incidentes con los jugadores de España luego de la final del Mundial 2026.

La Selección argentina volverá a jugar tras el retiro de Messi de la Albiceleste.

La Selección argentina volverá a jugar tras el retiro de Messi de la Albiceleste.

También se espera si la Selección deberá cumplir con el cierre parcial del 50% de las tribunas en el próximo cruce oficial por los cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminadores durante la Copa del Mundo.

La Selección de Bolivia, debido a que integra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), es uno de los equipos que frecuentemente enfrenta a la Albiceleste. El conjunto de Lionel Scaloni tiene un amplio historial favorable ya que ganaron 4-1 por la Copa América 2021, 2-1 y 3-0 por las Eliminatorias para Qatar 2022 y 3-0 y 6-0 en las Eliminatorias para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, los bolivianos se quedaron a un paso de disputar el último Mundial debido a que perdieron 2-1 con Irak.

Por su parte, Burkina Faso tampoco pudo acceder a la última Copa del Mundo debido a que no ingresó a la última instancia del repechaje después de quedar eliminado por diferencia de gol en la clasificación entre los mejores segundos y será su primer enfrentamiento con la Selección. En tanto, Benín no avanzó a la siguiente ronda de las eliminatorias africanas y también jugará por primera vez contra la Albiceleste.

Los amistosos de la Selección argentina, entre el interrogante sobre Lionel Messi y Lionel Scaloni

El astro confirmó su retiro de la Albiceleste y le puso punto final a una etapa dorada de más de 20 años en la Albiceleste. Tras el anuncio, se espera si los próximos amistosos serán la despedida de Messi o si la AFA organizará otros encuentros para homenajear al histórico delantero.

Por su parte, Scaloni comenzó a definir su futuro, ya que con contrato con la AFA hasta diciembre, el campeón del mundo y bicampeón de América recibió la noticia de la salida de uno de los integrantes de su cuerpo técnico, Walter Samuel, que se suma al anunciado retiro de Messi.

La salida de Samuel se produjo en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni tras la final perdida ante España en el Mundial 2026 y el fin de ciclo de Lionel Messi en la Albiceleste. Si bien la idea del exjugador es formarse durante algunos meses más para poder dar el salto a las grandes ligas como entrenador principal, su desvinculación del cuerpo técnico argentino está confirmada.

Mientras tanto, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia se mantiene firme en la continuidad del DT. Ante la incertidumbre generada por las declaraciones de Lionel Scaloni luego de la derrota contra España en Nueva York, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que no tiene ninguna otra alternativa en mente para el banco de la Albiceleste. "Mi plan A, B y C es él", afirmó en una entrevista televisiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alma Velasco Haim grita con alma y vida el gol del empate transitorio para Argentina.
play

Histórico: la Selección femenina Sub 20 avanzó a octavos de final del Mundial

El posteo superó los 500 mil likes en pocas horas y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo.

El picante mensaje de De Paul a Tini en medio del escándalo por la fortuna de la cantante

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, replantea su futuro.

La decisión más difícil de Lionel Scaloni: tras la salida de Samuel, el DT de la Selección replantea su futuro

El defensor de la Selección argentina fue una de las figuras en la goleada del Manchester United.
play

"Como jugador, buena persona": Lisandro Martínez respondió a la leyenda que lo había criticado con una frase letal

Walter Samuel anunció su salida del cuerpo técnico.

Fin de ciclo: Walter Samuel deja la Selección argentina y apunta a dirigir en Europa

El defensor será el capitán de la Selección tras la salida de Messi.

Lionel Scaloni definió al sucesor de Messi en la Selección

Rating Cero

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante.

Nuevo escándalo para L-Gante: allanan la casa del músico por una denuncia de amenazas

La última temporada de The Bear, una de las grandes candidatas a ser la gran ganadora de la noche.

Premios Emmy 2026: la lista completa de todas las series y estrellas nominadas

El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina la ceremonia de los grandes premios de la TV

Liam y Noel Gallagher vuelven a los escenarios.
play

Los hermanos Gallagher vuelven al ruedo: Oasis confirmó una gira de 38 shows para 2027

El cantante no será parte del reality.

Echaron a L-Gante de Masterchef: el comunicado de Telefe

La reconocida influencer se explayó acerca del vínculo que mantiene.

Es una de las famosas que más hace reír a los argentinos y dio detalles sobre su relación abierta con un paseador de perros

últimas noticias

La SIDE emitió un comunicado.

El Gobierno anunció que la SIDE tendrá otro estatuto y que se creará el Cuerpo de Inteligencia de la Nación

Hace 6 minutos
Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante.

Nuevo escándalo para L-Gante: allanan la casa del músico por una denuncia de amenazas

Hace 8 minutos
Argentina y una gran jornada en los Juegos Suramericanos 2026.

Gran jornada de Argentina en los Juegos Suramericanos: sumó otras siete medallas de oro

Hace 17 minutos
La última temporada de The Bear, una de las grandes candidatas a ser la gran ganadora de la noche.

Premios Emmy 2026: la lista completa de todas las series y estrellas nominadas

Hace 20 minutos
El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina la ceremonia de los grandes premios de la TV

Hace 54 minutos