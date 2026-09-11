11 de septiembre de 2026 Inicio
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La decisión más difícil de Lionel Scaloni: tras la salida de Samuel, el DT de la Selección replantea su futuro

La salida del integrante del cuerpo técnico Walter Samuel se sumó al retiro de la albiceleste de Lionel Messi y otros integrantes de la Scaloneta.

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El DT de la Selección

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, replantea su futuro.

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Son horas decisivas para el futuro de la Selección argentina, en las que el director técnico Lionel Scaloni comienza a definir su futuro. Con contrato con la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) hasta diciembre, el campeón del mundo y bicampeón de América recibió la noticia de la salida de uno de los integrantes de su cuerpo técnico, Walter Samuel, que se suma al anunciado retiro de la albiceleste de Lionel Messi.

El defensor de la Selección argentina fue una de las figuras en la goleada del Manchester United.
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Mientras tanto, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia se mantiene firme en la continuidad del DT. Ante la incertidumbre generada por las declaraciones de Lionel Scaloni luego de la derrota contra España en Nueva York, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que no tiene ninguna otra alternativa en mente para el banco de la Albiceleste. "Mi plan A, B y C es él", afirmó.

En una entrevista televisiva, Tapia realizó un balance sumamente positivo del desempeño de la Albiceleste en el último Mundial, a pesar de la derrota por 1-0 en la final ante España. Para Tapia, el proceso liderado por Scaloni desde 2018 ha sido excepcional, acumulando cuatro títulos en cinco finales disputadas. El dirigente no escatimó en elogios al asegurar que, por sus hitos y marcas, este grupo se ha convertido en "la mejor Selección de todos los tiempos", logrando una identificación inédita con el pueblo argentino.

Tras disputar la Copa del Mundo, Scaloni pasó varios días en su ciudad natal de Pujato, en la provincia de Santa Fe, donde recibió la visita de cientos de fanático que fueron a agradecerle el desempeño de la Selección. Desde entonces, no volvió a referirse públicamente sobre su futuro en el combinado nacional.

Walter Samuel no sigue

Walter Samuel no sigue más. Así lo confirmó el propio integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien dejará la Selección argentina en diciembre, cuando venza el contrato del staff campeón del mundo en Qatar 2022. El exdefensor, que acompañó al DT junto a Roberto Ayala y Pablo Aimar, ya decidió que no renovará —más allá de cuál sea la decisión del pujatense— y se prepara para dar el salto como entrenador principal en Europa.

La salida de Samuel se da en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni tras la final perdida ante España en el Mundial 2026 y el fin de ciclo de Lionel Messi en la Albiceleste. Si bien la idea del exjugador es formarse durante algunos meses más para poder dar el salto a las grandes ligas como entrenador principal, su desvinculación del cuerpo técnico argentino está confirmada.

La decisión del ex Boca ya estaba tomada hacía un tiempo y, con el futuro incierto de Scaloni, terminó de tomar temperatura en las últimas horas. Samuel, que lleva ocho años metido en el corazón del cuerpo técnico albiceleste, fue parte de una etapa dorada con dos Copas América, una Finalissima y el inolvidable Mundial de Qatar 2022. Ahora, el histórico central pega el portazo y busca su propio camino como DT, dejando atrás una Scaloneta que lo tuvo como protagonista silencioso pero clave.

Walter tratará de iniciar su propio camino en esta nueva etapa como entrenador en el viejo continente, el mismo que supo conquistar en sus tiempos como jugador destacado en la Roma de Italia (2000-2004), el Real Madrid (2004-2005), el Inter de Milán (2005-2014) y el Basilea de Suiza (2014-2016).

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