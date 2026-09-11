El picante mensaje de De Paul a Tini en medio del escándalo por la fortuna de la cantante

El futbolista reaccionó a la publicación de su novia con una frase que rápidamente se hizo viral. La cantante, además, aprovechó el cierre de la primera etapa de su gira para mostrar los avances de su rutina.

En pleno conflicto familiar por el manejo de su patrimonio, Tini Stoessel cerró la primera etapa de su gira FUTTTURA por México con un álbum de fotos que se convirtió en uno de sus posteos más comentados de los últimos días. Entre ensayos, momentos de backstage y escenas cotidianas de su estadía, la primera imagen del carrusel fue la que se quedó con toda la atención y generó una gran cantidad de reacciones, entre ellas la de Rodrigo De Paul .

La foto mostraba a Tini exhibiendo sus bíceps marcados , este gesto, en medio del escándalo familiar, generó nuevas lecturas. Algunos de sus seguidores se preguntaron si había un mensaje cifrado detrás de esa imagen, una forma de mostrar fortaleza en uno de los momentos más complejos de su vida personal.

"MÉXICO, FUERON SHOWS INOLVIDABLES, ¡NOS HICIERON MUY FELICES! LXS AMO MUCHO MUCHOOO", escribió la cantante en sus redes junto a las imágenes. El posteo superó los 500 mil likes en pocas horas y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo. Pero hubo uno que se destacó por encima de todos.

Rodrigo De Paul reaccionó precisamente a la foto de los bíceps de su novia diciendo. " Epaaaaa esos tubosssss ". El volante de la Selección Argentina acompañó el texto con emojis de fuego y corazones rojos, en una intervención que fue leída como un gesto de apoyo a su pareja en un momento en que el escándalo con su familia sigue sin resolverse.

Un video del backstage de sus shows en México mostró la exigente preparación física que la cantante llevó adelante para sostener el ritmo de la gira. Las imágenes muestran rutinas de fuerza, ejercicios funcionales y movimientos de resistencia que forman parte de su rutina previa a cada presentación, en una agenda que ya incluyó Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

En uno de los videos, Tini aparece sorprendida ante los resultados de su propio entrenamiento y reacciona al mostrar sus brazos. "Viste, nunca se me había marcado", dijo en una charla distendida con su equipo. El comentario fue parte de un registro íntimo que dejó ver la dinámica de la banda en la carretera, con bromas y momentos de humor entre show y show.

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El cambio físico fue notado también entre sus fans, que lo celebraron como parte de una nueva imagen que acompaña esta nueva etapa artística. El debut de la gira fue en el Arena de Guadalajara ante unas 20.000 personas, con la presencia de De Paul en el público y un momento que circuló en redes cuando alguien le lanzó un velo desde la platea y ella se lo puso sin dudar.

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En el escenario, Tini también se dirigió a su público con un mensaje que pareció estar dirigido a todo su entorno. "Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida", dijo ante una ovación cerrada que la artista pareció necesitar en ese momento.