IR A
IR A

El picante mensaje de De Paul a Tini en medio del escándalo por la fortuna de la cantante

El futbolista reaccionó a la publicación de su novia con una frase que rápidamente se hizo viral. La cantante, además, aprovechó el cierre de la primera etapa de su gira para mostrar los avances de su rutina.

El posteo superó los 500 mil likes en pocas horas y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo.

El posteo superó los 500 mil likes en pocas horas y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo.

En pleno conflicto familiar por el manejo de su patrimonio, Tini Stoessel cerró la primera etapa de su gira FUTTTURA por México con un álbum de fotos que se convirtió en uno de sus posteos más comentados de los últimos días. Entre ensayos, momentos de backstage y escenas cotidianas de su estadía, la primera imagen del carrusel fue la que se quedó con toda la atención y generó una gran cantidad de reacciones, entre ellas la de Rodrigo De Paul.

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, replantea su futuro.
Te puede interesar:

La decisión más difícil de Lionel Scaloni: tras la salida de Samuel, el DT de la Selección replantea su futuro

La foto mostraba a Tini exhibiendo sus bíceps marcados, este gesto, en medio del escándalo familiar, generó nuevas lecturas. Algunos de sus seguidores se preguntaron si había un mensaje cifrado detrás de esa imagen, una forma de mostrar fortaleza en uno de los momentos más complejos de su vida personal.

"MÉXICO, FUERON SHOWS INOLVIDABLES, ¡NOS HICIERON MUY FELICES! LXS AMO MUCHO MUCHOOO", escribió la cantante en sus redes junto a las imágenes. El posteo superó los 500 mil likes en pocas horas y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo. Pero hubo uno que se destacó por encima de todos.

Rodrigo De Paul reaccionó precisamente a la foto de los bíceps de su novia diciendo. "Epaaaaa esos tubosssss". El volante de la Selección Argentina acompañó el texto con emojis de fuego y corazones rojos, en una intervención que fue leída como un gesto de apoyo a su pareja en un momento en que el escándalo con su familia sigue sin resolverse.

Tini Stoessel mostró su cambio físico

Un video del backstage de sus shows en México mostró la exigente preparación física que la cantante llevó adelante para sostener el ritmo de la gira. Las imágenes muestran rutinas de fuerza, ejercicios funcionales y movimientos de resistencia que forman parte de su rutina previa a cada presentación, en una agenda que ya incluyó Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

En uno de los videos, Tini aparece sorprendida ante los resultados de su propio entrenamiento y reacciona al mostrar sus brazos. "Viste, nunca se me había marcado", dijo en una charla distendida con su equipo. El comentario fue parte de un registro íntimo que dejó ver la dinámica de la banda en la carretera, con bromas y momentos de humor entre show y show.

El cambio físico fue notado también entre sus fans, que lo celebraron como parte de una nueva imagen que acompaña esta nueva etapa artística. El debut de la gira fue en el Arena de Guadalajara ante unas 20.000 personas, con la presencia de De Paul en el público y un momento que circuló en redes cuando alguien le lanzó un velo desde la platea y ella se lo puso sin dudar.

En el escenario, Tini también se dirigió a su público con un mensaje que pareció estar dirigido a todo su entorno. "Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida", dijo ante una ovación cerrada que la artista pareció necesitar en ese momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El defensor de la Selección argentina fue una de las figuras en la goleada del Manchester United.
play

"Como jugador, buena persona": Lisandro Martínez respondió a la leyenda que lo había criticado con una frase letal

Walter Samuel anunció su salida del cuerpo técnico.

Fin de ciclo: Walter Samuel deja la Selección argentina y apunta a dirigir en Europa

El defensor será el capitán de la Selección tras la salida de Messi.

Lionel Scaloni definió al sucesor de Messi en la Selección

Lionel Messi, en carrera por un nuevo Balón de Oro.

Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro: va por su noveno galardón

El Dibu, ganador del galardón en 2023 y 2024, competirá con otros nueve arqueros, entre ellos figuras que tuvieron un papel destacado en el Mundial.

Dibu Martínez volvió a ser nominado al premio Yashin al mejor arquero del mundo

Lionel Messi anunció su retiro hace una semana.

La AFA define los amistosos de la Selección y sueña con una despedida de Lionel Messi en el país

últimas noticias

Los activos argentinos no pudieron continuar con su rally alcista.

El riesgo país cedió a su nivel más bajo en un mes, pero el Merval interrumpió su racha alcista

Hace 28 minutos
play
El dato que complica al cantante.

Revelaron el dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: "La Policía pudo ver..."

Hace 1 hora
El dólar cotizó arriba de los $1.500.

El dólar cerró la semana en baja, aunque arriba de los $1.500

Hace 1 hora
Se complica la situación de Caputo y Bausilli por el oro del BCRA. 

La oposición ampliará la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili: pedirán su interpelación en el Congreso

Hace 1 hora
El juego desencadena búsquedas de emergencia reales y expone a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad.

Jóvenes desaparecen por 48 horas: el nuevo y riesgoso reto viral

Hace 1 hora