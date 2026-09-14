14 de septiembre de 2026 Inicio
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El costo de criar a niños y niñas de 6 a 12 años se disparó en agosto: $713.000 mensuales

El INDEC informó que en agosto la Canasta de Crianza trepó hasta los $713.070 mensuales para un hijo de entre 6 y 12 años, con fuerte impacto del costo de bienes y servicios. El gasto mínimo para bebés arrancó en $557.303.

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La Canasta de Crianza del INDEC estima el costo mensual para mantener a niños

La Canasta de Crianza del INDEC estima el costo mensual para mantener a niños, niñas y adolescentes.

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Criar a un hijo en edad escolar ya cuesta más de $700.000 al mes. Según el Indec, en agosto la Canasta de Crianza trepó a $713.070 para chicos de 6 a 12 años, mientras que para bebés el gasto mínimo fue de $557.303. El informe detalla que el aumento responde tanto al encarecimiento de bienes y servicios como al costo del cuidado, que varía según la edad y la escolarización.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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Este lunes, el Instituto Nacional de estadísticas y Censos informó que los gastos destinados a la crianza de los menores de edad se dispararon en agosto. El cálculo combinó el costo de bienes y servicios —como alimentos, vestimenta, educación y salud— con el valor del tiempo de cuidado, que en el caso de los escolares se estima en 84 horas mensuales.

Montos por edad

Criar a un hijo no cuesta lo mismo según la etapa. En ese sentido, el cálculo de agosto del INDEC indicó lo siguiente:

  • Menores de 1 año: $557.303 al mes, de los cuales $181.852 son en bienes y servicios y $375.450 en cuidado.

  • De 1 a 3 años: $663.900, con $234.814 en bienes y $429.086 en cuidado.

  • De 4 a 5 años: $567.243, repartidos entre $299.064 en bienes y $268.179 en cuidado.

  • De 6 a 12 años: $713.070, con $370.990 en bienes y $342.080 en cuidado.

Bienes vs. Tiempo de cuidado

El cálculo mezcla dos mundos, lo que se gasta en alimentos, ropa, salud y educación, y el valor del tiempo que alguien dedica a cuidar.

  • Primera infancia (0 a 3 años): el gasto más pesado es el cuidado, porque demanda muchas horas: 147 mensuales para bebés y 168 para los de 1 a 3 años.

  • De 4 a 12 años: al entrar en la escuela, las horas de cuidado bajan, pero sube fuerte el costo de bienes y servicios. El pico se da en los chicos de 6 a 12 años, con $370.990 solo en bienes.

El cálculo del costo del cuidado calculado por el Indec toma como referencia una jornada laboral de 8 horas y va restando las horas que los chicos pasan en la escuela pública, porque allí también están cuidados. Cuanto más chicos, más tiempo de cuidado se necesita; cuando empiezan la escolaridad, las horas bajan y el gasto se concentra en bienes y servicios como alimentos, ropa, salud y educación.

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