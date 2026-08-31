31 de agosto de 2026 Inicio
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Lionel Messi reveló cuándo escribió la carta en la que renuncia a la Selección argentina

A días de que el conjunto de Scaloni vuelva a jugar luego de la final del Mundial, Leo confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Albiceleste con una emotiva publicación en redes sociales. "Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sostuvo.

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Lionel Messi reveló cuándo escribió la carta en la que renuncia a la Selección argentina

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina causó conmoción en el mundo del fútbol. Noticia que fue anunciada mediante una carta publicada en su cuenta de Instagram y que no fue escrita recientemente, sino en una fecha especial. "Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sostuvo el rosarino en referencia al fallecimiento de Jorge a principios de agosto.

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Previo a eso, Messi explicó que siempre dejó todo por la camiseta argentina, incluso durante los años más difíciles de su carrera con el seleccionado. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, sostuvo.

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El rosarino debutó en la Selección mayor el 17 de agosto de 2005, en un partido amistoso ante Hungría. Desde entonces construyó una de las carreras más importantes de la historia del fútbol argentino: disputó seis Mundiales y conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de haber sido subcampeón del mundo en 2014 y 2026.

La carta completa de Lionel Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

Las estadísticas de Lionel Messi en la Selección argentina

Lionel Messi debutó en la Selección Argentina Mayor el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría en Budapest. Allí comenzó un largo derrotero de más de veinte años que incluyó 207 partidos, 125 goles y 67 asistencias, con un promedio de 0,60 goles por encuentro.

Goles y partidos de Lionel Messi en la Selección argentina por competencia

  • Amistosos: 61 partidos, 54 goles
  • Eliminatorias sudamericanas: 72 partidos, 36 goles
  • Copa del Mundo: 34 partidos, 21 goles
  • Copa América: 39 partidos, 14 goles
  • Finalissima: 1 partido

Los números de Lionel Messi en mundiales

  • Alemania 2006: 3 partidos, un gol (cuartos de final)
  • Sudáfrica 2010: 5 partidos (cuartos de final)
  • Brasil 2014: 7 partidos, 4 goles (subcampeón, Balón de Oro)
  • Rusia 2018: 4 partidos, un gol (octavos de final)
  • Qatar 2022: 7 partidos, 7 goles (campeón, Balón de Oro)
  • Canadá, Estados Unidos y México 2026: 8 partidos jugados, 8 goles (subcampeón)

Los títulos de Lionel Messi en la Selección argentina

  • Copa América 2021
  • Finalissima 2022
  • Copa del Mundo 2022
  • Copa América 2024

Los récords de Lionel Messi en la Selección argentina

  • Más partidos en la historia de la Selección: 207
  • Más goles en la historia de la Selección: 125
  • Más asistencias en la historia de la Selección: 68
  • Más victorias con la Selección: 148
  • Máximo goleador de eliminatorias sudamericanas: 36
  • Más partidos en Mundiales: 34
  • Más Mundiales disputados por un argentino: 6
  • Más asistencias en Mundiales: 12
  • Más partidos en Copa América: 39
  • Más Copas América disputadas: 7

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