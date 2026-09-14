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Escándalo y despido en Telefe: echaron a un famoso de MasterChef Celebrity

La periodista Paula Varela informó en Intrusos que las autoridades tomaron la decisión de sacar del programa a una de las máximas figuras porque faltó a una reunión importante y el canal lo confirmó en redes sociales.

El famoso cantante

El famoso cantante, afuera de MasterChef Celebrity.

MasterChef

La periodista Paula Varela contó en Intrusos que Telefe decidió despedir a L-Gante de MasterChef antes de que inicie porque tuvo dos ausencias importantes a la previa de las grabaciones y no perdonaron. La noticia de que no participará fue confirmada por el canal en un comunicado.

Alivio por la recuperacion de la conductora. 
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Sucede que tenía que realizar la producción de fotos del reality de cocina y luego una reunión importante: “Dijeron que tenía un tema de salud. Lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir porque se descompuso”.

A lo que Adrián Pallares sumó: “Ella lo dice de una forma cuidadosa pero la realidad es que Telefe lo echó. Por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo”. Además, Guido Záffora contó que lo habían confirmado, pero que ahora lo dieron de baja y lo sacaron de todas las promos.

Ante esto, Telefe decidió comunicar a través de las redes sociales: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”. Sin embargo, Záffora contó en DDM que está habilitado a ingresar al programa cuando quiera.

Iba a ser el conductor estrella de Telefe, lo bajaron y ahora lo reubicaron: "Igual estoy feliz"

El influencer Ian Lucas iba a ser el conductor de Master Chef Kids en Telefe, luego de ser el campeón de la edición Celebrity. Las autoridades de Telefe lo tentaron y le dijeron que era su próximo proyecto. Sin embargo, lo bajaron y ahora lo reubicaron en otro puesto del programa.

Sucede que, en su lugar decidieron poner a Verónica Lozano y el influencer fue directamente a jurado. ¿Qué dijo el protagonista? “Estuve del otro lado y siento que ahora los puedo ayudar y juzgar desde el lado de haber pasado lo que van a vivir ellos ahora, los nenes. Voy a estar con Germán Martitegui y Maru Botana”.

“¿Qué pasó? Soy sincero. Hubo una charla hace meses cuando termino de ganar MasterChef. Todo el tiempo estoy trabajando. Se habló para que fuera el conductor, pero después no hablé más nada. Volví y no hablé con nadie”, agregó.

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