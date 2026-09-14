Cande Vetrano y su foto con la que reaccionó a los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi La artista se pronunció desde sus redes sociales con una llamativa postal frente a los trascendidos que involucran a su pareja. Agregar C5N en









La artista publicó una foto donde se la ve relajada.

Las versiones periodísticas que vinculan sentimentalmente a Andrés Gil con Gimena Accardi reflotaron con fuerza en la agenda mediática del espectáculo. Pese a que los protagonistas habían desmentido rotundamente los trascendidos surgidos tras la ruptura de la actriz con Nico Vázquez, las declaraciones vertidas por Ángel de Brito en LAM asegurando la existencia de un affaire volvieron a encender la polémica alrededor del entorno de la pareja.

Frente al revuelo generado en la pantalla chica y las posteriores aclaraciones del propio actor, quien sostuvo haber dejado las cosas en claro en la intimidad de su hogar, todas las miradas se posaron sobre la figura de Cande Vetrano. La expectativa del público por conocer la postura de la artista derivó en un minucioso seguimiento de cada uno de sus movimientos dentro del universo de las plataformas digitales.

En medio de la fuerte repercusión mediática, la ex Casi Ángeles reapareció en su perfil de Instagram con una publicación que captó de inmediato la atención de sus seguidores. La joven compartió una fotografía en sus historias donde se la podía ver en una actitud completamente distendida, luciendo una mascarilla facial sobre el rostro y prescindiendo de cualquier tipo de texto explicativo o referencia explícita hacia el escándalo.

La única palabra elegida por la actriz para acompañar la imagen fue un contundente “Relax”, término con el cual buscó transmitir una impronta de absoluta calma y serenidad. Aunque la artista prefirió no emitir opiniones directas sobre los dichos del conductor televisivo ni profundizar en los rumores de infidelidad, el momento elegido para publicar la postal fue interpretado en las redes como una elocuente reacción descontracturada ante el murmullo mediático.

Andrés Gil contó cómo está su relación con Cande Vetrano Tras las escandalosas declaraciones de Ángel de Brito en LAM sobre un supuesto affaire con Gimena Accardi durante la obra teatral En otras palabras, el actor Andrés Gil rompió el silencio a la salida de su función en la calle Corrientes. En diálogo con Desayuno Americano, el artista minimizó las versiones mediáticas sobre la crisis que desencadenó en la separación de Nicolás Vázquez y priorizó la estabilidad de su pareja actual: “Con Cande yo ya aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien”.

A la hora de referirse al presente sentimental que atraviesa junto a Cande Vetrano, el protagonista remarcó la solidez del vínculo construido a lo largo de los años. “La verdad es que estamos en un gran momento juntos y nos conocemos hace muchísimo tiempo. Imagínate que crecimos juntos. Desde que tengo 26 y ella 24. Pasamos un montón de situaciones como pareja. Somos una pareja real, como cualquier otra”, expresó al destacar que actualmente disfrutan de sus respectivos proyectos profesionales sin dejarse afectar por los rumores del espectáculo. Finalmente, el actor reconoció que el revuelo mediático generó situaciones de mucha incomodidad, aunque prefirió dar vuelta la página tras haber conversado en privado con todas las partes involucradas. Al ser consultado sobre si el episodio rompió el vínculo con los colegas señalados en la polémica, Gil fue contundente: “No, se dijeron muchas mentiras. No voy a estar aclarando todo el tiempo. La realidad es que tampoco hubo tanta amistad. Ahora, obviamente, tampoco tenemos vínculo. Lo que pasó fue muy incómodo para todos. Y cada uno sigue con su vida”.